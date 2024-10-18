Дело Foxpay: на видео СРФП – впечатляющие находки

Напомним, что речь идет о деле Foxpay. Были задержаны 7 подозреваемых, одного из них оставили под арестом на два месяца. Правоохрана говорит об отмывании десятков миллионов евро.

Согласно материалам дела, группа сообщников - не меньше чем из 4 человек, могла пользоваться своим влиянием в Литве на работников финансового учреждения и „отмывать“ через него полученные преступным путем средства. Подозревают, что таким способом в 2023/2024 гг легализовали минимум 17 млн. евро.

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