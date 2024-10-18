Дело Foxpay: на видео СРФП – впечатляющие находки

Напомним, что речь идет о деле Foxpay. Были задержаны 7 подозреваемых, одного из них оставили под арестом на два месяца. Правоохрана говорит об отмывании десятков миллионов евро.
Согласно материалам дела, группа сообщников - не меньше чем из 4 человек, могла пользоваться своим влиянием в Литве на работников финансового учреждения и „отмывать“ через него полученные преступным путем средства. Подозревают, что таким способом в 2023/2024 гг легализовали минимум 17 млн. евро.
Чтобы скрыть нелегальную деятельность, сообщники могли платить взятки работникам финансового учреждения. Подозревают, что взятки давали за то, чтобы работники во время проверок скрывали и уничтожали важные данные, на основе которых можно было бы констатировать вышеуказанные нарушения.
На данный момент установлено, что сумма взяток могла составлять 100 000 евро.
Также в рамках расследования выяснилось, что сообщники могли присвоить и чужое имущество – специализированное оборудование для добычи криптовалюты стоимостью больше 24 млн. евро.
Кроме того, в рамках расследования выясняют обстоятельства, связанные со строительством административного здания ЗАО LitLab, и участием ЗАО Foxpay в госзакупках государственных учреждений.
В группу, расследующих эти преступления специалистов, входят сотрудники Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), Службы спецрасследований (ССР). В рамках расследования специалисты активно сотрудничают с Центробанком Литвы.