Delfi побывал на границе с Калининградской областью: местные жители рассказали о серьезной проблеме

Сейчас транспорт не пересекает границу Литвы и России через Неман через мост Королевы Луизы. На литовской стороне стоят средства контрмобильности – „зубы дракона“. Такие же заграждения стоят и у нового моста, который еще не эксплуатировали (россияне его называют „Дубки“). Больше нигде никаких заграждений нет.
И понятно, почему – сама природа здесь чинит немало препятствий. Рельеф испещрен реками, каналами, озерцами. Осенью и весной разливается Неман, поэтому тяжелая техника тут может проехать только по дорогам.
Жители соседей не боятся и скептически относятся к возможному вторжению: „Чего им сюда идти?“
В деревне Татамишкяй живет Гинтарас, который сказал, что пока никакой угрозы не чувствует.
„Для меня главное – надежная мобильная связь, чего не может гарантировать ни один литовский оператор. Я отказался от роуминга, чтобы не подключиться к российскому оператору, их сигнал здесь сильнее, а услуги стоят очень дорого“, – указал на самую большую проблему Гинтарас.
Он живет в той же усадьбе, которую осенью 1944 г. покинула его 17-летняя мать с родителями.
„До тех пор Татамишкяй была большая деревня, в ней было около 200 жителей, было много усадеб, несколько школ. Сегодня от усадеб остались лишь холмики, обломки кирпичей, остатки колодцев, а от школы остались лишь ворота“, – рассказал Гинтарас.
Он рассказал, что недавно приезжал канадец, у которого были документы 1936 года. Согласно документам, у его дедушки здесь около Немана была корчма. Ее не осталось, нет и дороги в то место, да и канадец не гражданин Литвы, значит, не может претендовать на наследство.
„Он смеялся, что отдаст мне документы, чтобы я оформлял землю на себя“, – рассказал мужчина.
Рядом с его усадьбой осталось местное кладбище, его как и другие здешние протестантские кладбища уничтожали – разбирали памятники, раскапывали могилы, ломали кресты. На этом кладбище покоятся предки Гинтараса и того канадца. Формально, кладбище - государственное, но реально – ничье.
Дальше на восток стоит деревня Палейчай. В ней живет и животноводством занимается Антанас с семьей. Он сказал, что у него нет времени думать о какой-то угрозе.
„Самая большая проблема – проблема связи. Если звонят, бежим из дома во двор, где только в одном месте есть связь. В телефонах мы сами вручную выбираем оператора, чтобы не переключаться на российских операторов. Такие и проблемы. Хорошо, в этом году зимы не было, не было половодья. Однако из-за этого и лещей в озеро вода не принесла“, – пошутил фермер.
Вторая проблема, по словам Антанаса - нет людей, нет работников. Не просто нет желающих работать, а людей нет. Вот и приходится полагаться только на свои силы. А хозяйство большое. „И работаем, а что делать?“, – сказал он.
Проблема - отправить детей в школу в Юкнайчай.. До остановки надо идти два километра. „Когда сухо, дети доходят, но в плохую погоду надо везти. Я уже не говорю о половодьях. Когда дети были маленькие, посещали детский сад в Шилуте. Ездили окружными дорогами из-за затопления. В день по 100 км проезжали“, – вспоминает Антанас.
В Шилининкай, где грунт сухой, с советских времен есть несколько мест отдыха. Стоимость домиков - 15-70 евро в сутки.Со времен Пруссии здесь была устроена дорога к берегу реки и действовала переправа. Ранее здесь был таможенный пункт, от него остался только фундамент.
В Панемуне сейчас через границу можно перейти только пешком. Из Калининградской области можно принести только 2 пачки сигарет и бутылку алкоголя. Поэтому туда-сюда ходят только те, кто работает на другом берегу. По словам местных жителей, в Советске живет много потомков литовцев, у которых двойное гражданство, поэтому они могут работать в Литве. Некоторые покупают в Литве дешевые машины и делятся ими с родственниками или друзьями, чтобы ездить на работу в Литве, а вернувшись, оставляют в Панемуне.
Через Панемуне в Калининградскую область ездят латвийцы. Их сюда привозят таксисты, потом люди переходят границу пешком.
На сайтах есть объявления о продаже недвижимости в этих краях. Цены „не кусаются“.
В многоквартирном доме в Лейтгиряй продают двухкомнатную квартиру (53 м2) с подвалом и хозпостройками за 53 000 евро.
В Панемуне квартиру 26 м2 продают за 10 000 евро.
В деревне Вежининкай рядом со слиянием рек Юра и Неман с аукциона продают часть дома 1922 г. (56 м2). Стартовая цена всего 2000 евро. Описание объекта звучит, как черный юмор: „Место спокойное. С юга течет Неман, за ним Российская Федерация“.
Надо знать, что у границы за тобой постоянно наблюдают, хотя ты и не видишь пограничников. Вдоль границы установлены видеокамеры, фиксирующие буквально все.