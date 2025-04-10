Delfi побывал на границе с Калининградской областью: местные жители рассказали о серьезной проблеме

„Для меня главное – надежная мобильная связь, чего не может гарантировать ни один литовский оператор. Я отказался от роуминга, чтобы не подключиться к российскому оператору, их сигнал здесь сильнее, а услуги стоят очень дорого“, – указал на самую большую проблему Гинтарас.

В деревне Татамишкяй живет Гинтарас, который сказал, что пока никакой угрозы не чувствует.

Жители соседей не боятся и скептически относятся к возможному вторжению: „Чего им сюда идти?“

И понятно, почему – сама природа здесь чинит немало препятствий. Рельеф испещрен реками, каналами, озерцами. Осенью и весной разливается Неман, поэтому тяжелая техника тут может проехать только по дорогам.

Сейчас транспорт не пересекает границу Литвы и России через Неман через мост Королевы Луизы. На литовской стороне стоят средства контрмобильности – „зубы дракона“. Такие же заграждения стоят и у нового моста, который еще не эксплуатировали (россияне его называют „Дубки“). Больше нигде никаких заграждений нет.

Он живет в той же усадьбе, которую осенью 1944 г. покинула его 17-летняя мать с родителями.

„До тех пор Татамишкяй была большая деревня, в ней было около 200 жителей, было много усадеб, несколько школ. Сегодня от усадеб остались лишь холмики, обломки кирпичей, остатки колодцев, а от школы остались лишь ворота“, – рассказал Гинтарас.

Он рассказал, что недавно приезжал канадец, у которого были документы 1936 года. Согласно документам, у его дедушки здесь около Немана была корчма. Ее не осталось, нет и дороги в то место, да и канадец не гражданин Литвы, значит, не может претендовать на наследство.

„Он смеялся, что отдаст мне документы, чтобы я оформлял землю на себя“, – рассказал мужчина.