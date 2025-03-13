Delfi нашел молодых людей, оказавших помощь избитому и ограбленному мужчине

– Ему было сложно идти, состояние было тяжелым. Мы ему помогли, сам он не мог идти.

Но сообщали, что вы его несли, он был в сознании?

– Мы сидели у магазина, когда увидели, что у дерева стоял мужчина, а потом упал, мы подошли посмотреть, дышит он или нет. Тогда вызвали скорую. Мужчина понял, что едет скорая и стал куда-то уходить, но у него ничего не получилось. Тогда мы помогли ему добраться до дома.

„Это долг каждого гражданина“, – не раз во время интервью произнесли молодые люди.

Даниэлюс, Рафалас, Павел и Артем – четверо молодых людей 15-19 лет, которые помогли попавшему в беду мужчине. По их словам, если бы они не остановились и не помогли попавшему в беду мужчине, все могло закончиться намного печальнее.

– Мы не знаем. Скорая приехала, мы сидели в подъезде, спросили, нужны ли мы, может какая-то информация нужна. Нам сказали, что мы можем идти домой. Было около половины двенадцатого.

– Нет, видели только большую шишку (...). Видели, что едва может говорить, видели, что состояние тяжелое. И шел он странно, держась за бок.

Вы знали, что с ним было до того, как вы его увидели?

– Нет. Он что-то говорил о жене, но мы не поняли.

Вы с мужчиной не говорили?

– Да. Она приехала, но мужчина отказался от помощи. Врачи сказали, что не будут его искать и уехали. Но когда мы довели его до дома, опять вызвали, попросила жена мужчины. Тогда скорая приехала примерно через час, может, чуть раньше.

– Да, сказала, что очень нам благодарна, спасибо, что привели. Мы сами боялись, что будет дальше, спрашивали, что она будет делать. Она мало говорила, была напугана, в шоке.

– Она очень испугалась. Попросила нас остаться на всякий случай.

Какой была реакция жены мужчины, когда вы его привели?

Если бы мы не вызвали скорую, что большинство сделало бы, то он сам до дома не дошел бы. Можно сказать, мы его спасли.

– Нет, мы 8 марта оставили цветы у двери и написали номер телефона, чтобы могли с нами связаться, если надо. Попросили написать, как здоровье мужчины. Она написала, что состояние тяжелое. Писала, что, кажется, произошло кровоизлияние в мозг.

Встречались ли вы после этого с его женой?

А вы не испугались?

– Нет. Мы еще дети, нам по 15, одному только 19 из нас, но было видно, что человеку нужна помощь, значит, надо помочь.

Попадали ли вы раньше в подобную ситуацию?

– Нет, это был первый раз.

Были ли другие люди на улице?

– Было 21-22 ч. Было несколько человек. Подошли, посмотрели, увидели, что мы стоим и пошли дальше. Не знаю, что они думали. Когда мы подошли, можно сказать, другие на него уже не смотрели.

Что вам запомнилось больше всего?

– Мы сделали, что могли. Помогли человеку, это урок - людям надо помогать. Я думаю, что это для всех урок, если видишь, что человеку нужна помощь - помоги.

Что вы можете сказать другим?