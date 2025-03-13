Delfi нашел молодых людей, оказавших помощь избитому и ограбленному мужчине

Даниэлюс, Рафалас, Павел и Артем – четверо молодых людей 15-19 лет, которые помогли попавшему в беду мужчине. По их словам, если бы они не остановились и не помогли попавшему в беду мужчине, все могло закончиться намного печальнее.
„Это долг каждого гражданина“, – не раз во время интервью произнесли молодые люди.
Как все началось?
– Мы сидели у магазина, когда увидели, что у дерева стоял мужчина, а потом упал, мы подошли посмотреть, дышит он или нет. Тогда вызвали скорую. Мужчина понял, что едет скорая и стал куда-то уходить, но у него ничего не получилось. Тогда мы помогли ему добраться до дома.
Но сообщали, что вы его несли, он был в сознании?
– Ему было сложно идти, состояние было тяжелым. Мы ему помогли, сам он не мог идти.
Удалось ли вызвать скорую?
– Да. Она приехала, но мужчина отказался от помощи. Врачи сказали, что не будут его искать и уехали. Но когда мы довели его до дома, опять вызвали, попросила жена мужчины. Тогда скорая приехала примерно через час, может, чуть раньше.
Вы с мужчиной не говорили?
– Нет. Он что-то говорил о жене, но мы не поняли.
Вы знали, что с ним было до того, как вы его увидели?
– Нет, видели только большую шишку (...). Видели, что едва может говорить, видели, что состояние тяжелое. И шел он странно, держась за бок.
Его увезли в больницу?
– Мы не знаем. Скорая приехала, мы сидели в подъезде, спросили, нужны ли мы, может какая-то информация нужна. Нам сказали, что мы можем идти домой. Было около половины двенадцатого.
Встречались ли вы после этого с его женой?
– Нет, мы 8 марта оставили цветы у двери и написали номер телефона, чтобы могли с нами связаться, если надо. Попросили написать, как здоровье мужчины. Она написала, что состояние тяжелое. Писала, что, кажется, произошло кровоизлияние в мозг.
Если бы мы не вызвали скорую, что большинство сделало бы, то он сам до дома не дошел бы. Можно сказать, мы его спасли.
Какой была реакция жены мужчины, когда вы его привели?
– Она очень испугалась. Попросила нас остаться на всякий случай.
Она вас благодарила?
– Да, сказала, что очень нам благодарна, спасибо, что привели. Мы сами боялись, что будет дальше, спрашивали, что она будет делать. Она мало говорила, была напугана, в шоке.
А вы не испугались?
– Нет. Мы еще дети, нам по 15, одному только 19 из нас, но было видно, что человеку нужна помощь, значит, надо помочь.
Попадали ли вы раньше в подобную ситуацию?
– Нет, это был первый раз.
Были ли другие люди на улице?
– Было 21-22 ч. Было несколько человек. Подошли, посмотрели, увидели, что мы стоим и пошли дальше. Не знаю, что они думали. Когда мы подошли, можно сказать, другие на него уже не смотрели.
Что вам запомнилось больше всего?
– Мы сделали, что могли. Помогли человеку, это урок - людям надо помогать. Я думаю, что это для всех урок, если видишь, что человеку нужна помощь - помоги.
Что вы можете сказать другим?
– Наш гражданский долг - помогать, это касается всех. В таком районе много подобных людей, они везде есть, но мы видели, что дело серьезное, мужчина нормальный, у него семья, двое детей. Так получилось, что мы его спасли.
Вы сказали „такой район“, здесь бывает много таких происшествий, преступлений?
– Бывает, но они везде бывают, не из-за района. Вы понимаете, что везде так бывает, но сам я в Новой Вильне не раз видел. Место безопасное, но есть такие люди.
Рассказали ли вы об этой истории семье, друзьям?
– Коротко, что помогли и все.
Не испугались, какой была реакция?
– Когда я позвонил маме и сказал, что к 22 ч. не вернусь, она испугалась, начала ругать меня: „Чем ты занимаешься? Где ты?“ Я сказал, что не могу говорить, надо помочь, есть дело. Она испугалась, но когда я вернулся домой, все объяснил, успокоилась.
Как ваши домашние отреагировали на ваш рассказ? Или ваши действия, результат воспитания?
– Родители, наверное, нас так воспитали, что надо помогать людям. В школе тоже об этом говорят. Надо помогать людям, по-человечески. Если не хочешь помочь, грош тебе цена как человеку. Мы увидели – сделали. У всякого такое может случиться. Не надо смотреть, что за человек, если ем плохо, нужно помогать.
А сверстникам рассказали?
– Я рассказал. Сказали, что мы молодцы, хорошо, что помогли. Поможешь ты, помогут и тебе.
Вы руководствуетесь этим принципом?
– Да. Ну, если бы со мной такое случилось, и мне никто не помог бы, то как я сам помог бы себе? Думаю, поможешь ты, помогут и тебе.
Портал сообщал, что 7 марта (точное время дня не установлено) в Вильнюсе, на ул. Парко, четверо неизвестных напали на мужчину (1989 г.р.), украли кошелек с документами и банковской картой. Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу.