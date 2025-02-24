Delfi из Украины. Жители Киева: хотим дать совет - не повторяйте наши ошибки

„Часто бывают налеты беспилотников, это ужасно. Очень сложно это сочетать с учебой, ты не высыпаешься, чувствуешь беспокойство. В Украине за это время процесс обучения значительно изменился. Многие университеты работают удаленно. Как студент первого курса я замечаю, что мы получаем все меньше знаний не потому, что преподаватели не профессионалы, а потому, что сложно усвоить новую информацию по специальности. Война - это плохо, плохо, когда стреляют, но думаю, было бы неплохо снова сочетать учебу как очную, так и удаленную“, – сказал Богдан.

„Мне кажется, что мы просто ко всему привыкли. Да, сначала было страшно. Было неприятно осознавать, что твои соседи идут против тебя. Однако я сейчас учу историю, чтобы сдать экзамен учу, и вижу, что это не первый раз. Точнее, так было всегда, когда существовал наш сосед. У них всегда были планы относительно нас. Поэтому, мне кажется, мы просто к этому привыкли. К сожалению, кто-то вчера слышал обстрел, а я просто спала, мне кажется, все уже привыкли к взрывам. Сейчас мы спокойно реагируем. Я бы сказала, слишком спокойно, не оцениваем это как угрозу. Если раньше, когда звучали сирены, мы бежали, то сейчас люди просто ходят. Это стало рутиной“, – сказала Дарья.