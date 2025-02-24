Delfi из Украины. Жители Киева: хотим дать совет - не повторяйте наши ошибки

Своими мыслями о войне с Delfi поделились жители Киева. Все они говорят о том, что беспокойство стало их постоянным спутником.
„Нас не покидает беспокойство, мы не знаем, каким будет результат переговоров. Как вы правильно заметили, мы ощущаем беспокойство с 2014 года. К сожалению, каких-то светлых перспектив, Мы, как выяснилось, не были готовы к войне. Поэтому сейчас приходится сожалеть. Желаем вам, как говорится, держать порох сухим, поскольку от этих наших соседей, бывших „братьев и сестер“ всего можно ждать. Это народ, который не живет для себя, для мира, для детей. Этот народ хочет навредить всем. Поэтому надо готовиться к самому мрачному сценарию, но жить и работать, сохраняя спокойствие. Да, как вы это умеете и делаете. Будущее за свободой, демократией для наших детей. Это, наверное, все, что я хотел сказать“, – сказал Delfi житель Киева Владимир.
Дарья и Богдан тоже сказали, что испытывают беспокойство, от этого страдает и качество учебы.
„Часто бывают налеты беспилотников, это ужасно. Очень сложно это сочетать с учебой, ты не высыпаешься, чувствуешь беспокойство. В Украине за это время процесс обучения значительно изменился. Многие университеты работают удаленно. Как студент первого курса я замечаю, что мы получаем все меньше знаний не потому, что преподаватели не профессионалы, а потому, что сложно усвоить новую информацию по специальности. Война - это плохо, плохо, когда стреляют, но думаю, было бы неплохо снова сочетать учебу как очную, так и удаленную“, – сказал Богдан.
„Мне кажется, что мы просто ко всему привыкли. Да, сначала было страшно. Было неприятно осознавать, что твои соседи идут против тебя. Однако я сейчас учу историю, чтобы сдать экзамен учу, и вижу, что это не первый раз. Точнее, так было всегда, когда существовал наш сосед. У них всегда были планы относительно нас. Поэтому, мне кажется, мы просто к этому привыкли. К сожалению, кто-то вчера слышал обстрел, а я просто спала, мне кажется, все уже привыкли к взрывам. Сейчас мы спокойно реагируем. Я бы сказала, слишком спокойно, не оцениваем это как угрозу. Если раньше, когда звучали сирены, мы бежали, то сейчас люди просто ходят. Это стало рутиной“, – сказала Дарья.
Катерина сказала, что эта ужасная дата ее пугает.
„Они уничтожают наш народ, мы это осознаем. Самое страшное, что боль и страх мы передаем нашим детям. Наши дети страдают от стресса. Нас обстреливают каждую ночь. Они не останавливаются“, – сказала женщина. На вопрос о переговорах, на которые Украину даже не пригласили, она ответила, что надеется, что здравый ум восторжествует.
„Цивилизованные люди должны сесть и говорить, а не удовлетворять финансовые амбиции, жертвуя моим народом, судьбой Украины. Я думаю, что надо цивилизовано пригласить Украину за стол переговоров и решать все вопросы, которые касаются не только „первых стран мира“, но и таких небольших, как моя страна“, – сказала Катеринa.