Декларирование доходов: на что обратить внимание в случае продажи недвижимости в прошлом году?

В прошлом году число жителей, которые продали недвижимое имущество до истечения 10-летней давности, составило чуть более 43 000, и в настоящее время налоговые органы ожидают деклараций о доходах от 30 000 жителей.
Напоминаем, что жители, в прошлом году продавшие недвижимость, которой они не владели в течение 10 лет - квартиру, дом, земельный участок и т. д., - обязаны подать декларацию о доходах и уплатить налог. Разница между продажей и покупкой недвижимости, а также соответствующие обязательные платежи облагаются налогом по ставке 15 %.
Кому не нужно подавать декларацию?
Также важно знать об исключениях при продаже недвижимости. Если вы декларировали свое место жительства в продаваемой недвижимости в течение как минимум 2 лет до продажи, вам не нужно подавать декларацию и платить НДС.
Если вы проживали в проданной недвижимости менее 2 лет, но купили другую недвижимость в течение 1 года после продажи и задекларировали свое место жительства в новой недвижимости, вам также не нужно подавать налоговую декларацию и вы платить налог.
Что делать, если нет возможности подать декларацию самостоятельно?
Более подробную информацию о проданной недвижимости можно получить на сайте VMI: www.vmi.lt > Gavau turto pardavimo / nuomos pajamų.
Консультации и услуги также можно получить по телефону +370 5 260 5060.
Видеоролики о декларировании, в том числе на английском и русском языках, можно посмотреть на канале VMI в Youtube.
Для посещения отделений обслуживания Инспекции необходима предварительная регистрация. Новости публикуются на аккаунтах VMI в Facebook и LinkedIn.