Декларация доходов: самая крупная возвращенная сумма - 300 000 евро

Декларацию доходов в этом году надо было подать до 2 мая. Некоторые люди обязаны это делать, это касается самозанятых, а также тех, кто сдает жилье в аренду, получает доходы из-за границы, занимает определенные должности.

Заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис сказал Delfi, что по последним данным, около 416 000 жителей декларировали 283 млн. евро подоходного налога, который они сами должны заплатить (до 2 мая включительно).

Чуть больше 830 000 жителей получат переплату подоходного налога на сумму 346 млн. евро, им эти деньги вернут до 31 июля.

Delfi интересовался, какую самую большую сумму вернут жителям, и сколько должны заплатить жители.