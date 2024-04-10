Декларация доходов подходит к концу: это особенно важно сделать самозанятым

"Благодарим тех, кто декларировал доходы, не дожидаясь последней минуты. Обращаем внимание на то, что декларации должны подать даже те самозанятые, у которых в прошлом году не было доходов. В таком случае в строке доходы надо указать "0", – напомнил заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что в прошлом году в Литве на себя работали около 350 000 жителей.