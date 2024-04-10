Декларация доходов подходит к концу: это особенно важно сделать самозанятым

"Благодарим тех, кто декларировал доходы, не дожидаясь последней минуты. Обращаем внимание на то, что декларации должны подать даже те самозанятые, у которых в прошлом году не было доходов. В таком случае в строке доходы надо указать "0", – напомнил заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что в прошлом году в Литве на себя работали около 350 000 жителей.
Надо заметить, что жители должны заполнить и дополнительные окна: выбрать принцип учета расходов, т.е. фактические (нужны документы) или 30% (документы о расходах не требуются). Налоги в "Содру" ГНИ насчитывает автоматически.
Напомним, что жители, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, могут обращаться в ГНИ с просьбой разрешить выплату налогов частями. Обращаться можно уже с 12 апреля.
Заявку можно подать через электронную систему Mano VMI, по почте или в отделении ГНИ.