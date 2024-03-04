Декларация доходов: некоторым жителям уже вернули переплату налогов

"Почти 1000 человек сегодня получила 0,5 млн. евро - это переплаченные налоги", – сказала Delfi пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте. По ее словам, людей, которым возвращают переплату, выбирают в случайном порядке, это не зависит от того, когда они заполнили декларацию.

"Всем клиентам, которые правильно заполнили декларацию, деньги вернут до 31 июля 2024 года, как и каждый год. Возвращают деньги каждый день, кому возвращать, система выбирает случайно", – сказала Асадаускайте.

По ее словам, сложно назвать среднюю сумму возвращаемых налогов, поскольку каждая ситуация особенная.

"Это может быть несколько десятков евро, а может быть намного больше. Все зависит от того, за что возвращают деньги и сколько подоходного налога заплатил человек, какие льготы ему полагаются", – заметила Асадаускайте.

По новейшим данным, доходы декларировали больше 550 000 жителей", – сказала представитель ГНИ.