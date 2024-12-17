Деды Морозы нарасхват: услуги в этом году подорожали незначительно

Журналисты говорили с „Дедами Морозами“, которые работают в детских садах и в других учреждениях, они сказали, что повышение цен на все – не повод повышения цен на услуги дедов морозов, ведь Рождество не связано с жадностью.
„Бывает и такое, что я работаю за ту сумму, какая есть у заказчика. Я гуманный Дед, мои услуги в этом году не подорожают“, – сказал глава компании Etnopramogos Йонас Каваляускас.
Растущие цены на товары и услуги не снизили число заказчиков. График заполнялся уже с сентября.
„Я обычно работаю в детских садах или на праздниках зажжения огней на елках. Принимаю столько заказов, сколько могу выполнить без стресса. У меня есть круг постоянных клиентов. В октябре у меня уже есть план на праздники“, – сказал Каваляускас.
Его программа стоит 10 евро с ребенка, но бывает, что он работает за договорную цену или бесплатно.
„В этом году я цены не менял. Я решил, что мне хорошо, как есть. У людей праздник, я хожу в детские сады, понимаю родителей, ведь им это стоит денег. Хочется, чтобы хорошо было и мне и заказчикам“, – сказал Каваляускас.
Актеры компании Artyn предлагают программу Деда Мороза второй год.
По словам актрисы, Анны Гутсол, первые заказы были через знакомых по договорной цене, например, для группы детсада 75 евро.
„В прошлом году мы создали группу в фейсбуке. Средняя цена была 100-150 евро за 30-60 минут“, – сказала актриса.
По ее словам, в этом году обновлена программа, поэтому и цена будет другой.
„В этом году цены начинаются от 150 евро. Отдельно считаем дополнительные расходы (дорогу, подарки и т.д.). Будем участвовать в мероприятии, на котором будет 75 детей, понятно, что цена будет выше, чем на 20 детей“, – сказал Гутсол.
Клайпедчанин Ромас Румшас работает Дедом Морозом седьмой год. В этом году он поднял цену символически - на 2 евро с ребенка.
„В прошлом году программа стоила 5 евро с ребенка, в этом будет на пару евро больше. Больше всего работы за неделю до Рождества. В этом году мест уже нет“, – сказал он.
По его словам, в прошлом году программа для компаний стоила 150 евро, в этом уже 200 евро. Вызов на дом - 80 евро за полчаса. Ромас инвестирует в реквизит, у него новый красивый костюм.
Эрениюс Спудис из Гаргждай сказал, что он не Гринч, Рождество у детей красть не будет.
„Я решил цены не повышать, будут такие, как год назад“, – сказал он.
По его словам, цены на программы разные, поскольку разная продолжительность выступлений, разные потребности.
Программа в детском саду стоит 7 евро на ребенка, а для корпоративов – 200 евро в час.
На порталах можно найти массу объявлений. Цены колеблются от 80 до 200 евро в час.