Деды Морозы нарасхват: услуги в этом году подорожали незначительно

„Я обычно работаю в детских садах или на праздниках зажжения огней на елках. Принимаю столько заказов, сколько могу выполнить без стресса. У меня есть круг постоянных клиентов. В октябре у меня уже есть план на праздники“, – сказал Каваляускас.

Растущие цены на товары и услуги не снизили число заказчиков. График заполнялся уже с сентября.

„Бывает и такое, что я работаю за ту сумму, какая есть у заказчика. Я гуманный Дед, мои услуги в этом году не подорожают“, – сказал глава компании Etnopramogos Йонас Каваляускас.

Журналисты говорили с „Дедами Морозами“, которые работают в детских садах и в других учреждениях, они сказали, что повышение цен на все – не повод повышения цен на услуги дедов морозов, ведь Рождество не связано с жадностью.

Его программа стоит 10 евро с ребенка, но бывает, что он работает за договорную цену или бесплатно.

„В этом году я цены не менял. Я решил, что мне хорошо, как есть. У людей праздник, я хожу в детские сады, понимаю родителей, ведь им это стоит денег. Хочется, чтобы хорошо было и мне и заказчикам“, – сказал Каваляускас.

Актеры компании Artyn предлагают программу Деда Мороза второй год.

По словам актрисы, Анны Гутсол, первые заказы были через знакомых по договорной цене, например, для группы детсада 75 евро.

„В прошлом году мы создали группу в фейсбуке. Средняя цена была 100-150 евро за 30-60 минут“, – сказала актриса.

По ее словам, в этом году обновлена программа, поэтому и цена будет другой.