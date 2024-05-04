Дебаты кандидатов в президенты в Лукишской тюрьме: приглашаются все желающие

В эту субботу, 4 мая, организаторы приглашают всех избирателей прийти в "Лукишскую тюрьму 2.0" (пер. Лукишкю, 6) и задать кандидатам самые актуальные вопросы. Все кандидаты в президенты подтвердили свое участие в дебатах.
По словам организаторов, такое место было выбрано для того, чтобы показать, что дебаты могут быть не только интересными по содержанию, но и проходить в неформальных пространствах, где охотно собираются жители.
"Мы заметили, что избиратели, особенно молодежь, устали от стереотипных дебатов. Поэтому каждый год мы ищем способы привести политиков не в официальные залы, а в места, где приятно проводить время. Поэтому в этом году мы приглашаем вас услышать идеи политиков в это культурно-художественное пространство", — говорит координатор сети Гуода Вайтекуте.
Как и в каждой дискуссии, организованной "Знаю, что выбираю", часть времени будет посвящена вопросам, заданным неправительственными организациями, аудиторией и зрителями прямого эфира. Поскольку время дебатов ограничено, организаторы приглашают вас задавать вопросы как до, так и после дебатов на сайте www.zinaukarenku.lt.
"Мы видим, что избиратели хотят общаться с политиками, но, к сожалению, не все кандидаты настроены на общение. За последние недели пользователи платформы задали политикам около 100 вопросов, на которые ответила половина кандидатов в президенты. Однако вопросы без ответа точно не будут забыты и будут заданы и во время дебатов", - рассказывает о платформе координатор сети Аушрине Диржинскайте-Казлаускене.
Дебаты, которые пройдут 4 мая в 19.00 в простанстве "Лукишская тюрьма 2.0", будут открыты для всех, а те, кто не сможет присутствовать, приглашаются посмотреть дебаты на телеканале LRT и в программе "Знаю, что выбираю" на странице в социальных сетях.
Как и на всех выборах, все кандидаты в президенты приглашаются на дебаты, чтобы создать равные условия политикам для выражения своих идей.