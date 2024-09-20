2024.09.20 07:04

Дайлюс Даргис с сообщниками мог рэкетировать криптомиллионера, требовать 200 000 евро

 
Нериюс Повилайтис
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt

По сведениям Delfi Дайлюс Даргис с сообщниками - бывшим сотрудником антитеррористической группы Aras Овидиюсом Юронасом и осужденным за коррупцию адвокатом Артурасом Юшинскасом требовали у каунасца Тадаса Каспутиса 200 000 евро за решение проблем путем подкупа представителей правоохраны.

По просьбе прокурора, суд разрешил взять Даргиса и одного его сообщника под арест на месяц, а второго - на три месяца.

„Данных достаточно, для обоснования ареста, поэтому судья удовлетворил заявку прокурора“, – сказал председатель Каунасского участкового суда Арунас Пурвайнис.

Предполагается, что подозреваемые на воле могут мешать расследованию и оказывать влияние на свидетелей.

Каспутис - человек связанный с криптовалютным бизнесом. Он накопил миллионный капитал. Некоторые источники называют его мошенником. Каспутис уже один раз попадал в руки к бандитам: его похитили, угрожали искалечить, требовали перевести большую сумму.

По сведениям Delfi, Даргиса обвиняют в том, что он с сообщниками требовал у Даргиса взятку – 200 000 евро.

Деньги требовали якобы для того, чтобы Юшинскис мог повлиять на сотрудников правоохраны, тогда те не возбудят в отношении Каспутиса уголовное дело. Возможно, планировалось повлиять на сотрудников Службы расследования финансовых преступлений (СРФП).

Даргиса и его сообщников обвиняют в том, что они действовали сообща, а это отягчающее обстоятельство.

Похоже, Даргис с сообщниками блефовали и не собирались, получив деньги, никого подкупать.

„Возможно, Даргис с сообщниками создали схему, которую применяли в разных формах, и она успешно работала. Наконец, они „попались“, – сказали источники Delfi.

По неофициальным данным, Каспутис, услышав такое предложение, обратился в Службу спецрасследований (ССР).

По данным Delfi, СРФП расследует дело в отношении Каспутиса, его подозревают в отмывании денег.

Tyrimą byloje atlieka STT

После заседания в суде адвокат Даргоса Аушра Ручене сказала, что Даргиса не надо сажать за решетку.

„Мы убеждены, что повода для ареста нет. Есть возможность назначения других мер пресечения, это и интенсивный контроль, и залог, и домашний арест.

Это известный в обществе человек, он не склонен к совершению преступлений, у него крепкие социальные связи, у него есть близкие, о которых надо заботиться, его здоровье я бы не назвала хорошим. Поэтому справедливее было бы не арестовывать его“, – сказала адвокат.

Aušra Ručienė

Она утверждает, что ее клиент не виновен.

„Он убежден, что это месть за статью об одном человеке, который, видимо, замешан в этом расследовании“, – сказала Ручене.

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Įtariameji kauniečio pagrobimu ir reketu

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