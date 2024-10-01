2024.10.01 12:41

Дайлюс Даргис до суда освобожден из-под ареста

 
ru.DELFI.lt
Dailius Dargis
Dailius Dargis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

1 октября Каунасский окружной суд выпустил из-под ареста обвиняемого в торговле влиянием автора книг на криминальную тему Дайлюса Даргиса.

Даргис был арестован 19 сентября, однако он обжаловал это решение.

Во вторник коллегия судей Каунасского окружного суда удовлетворила жалобу адвоката и заменила арест другими мерами пресечения: интенсивным контролем на месяц, в течение месяца Даргис должен будет носить браслет на ноге и соблюдать установленный распорядок дня: постоянно находиться дома, за исключением того времени, когда по повестке должен явиться в полицию; залогом в размере 20 000 евро и письменным обещанием не покидать место жительства и не общаться, не искать контактов с указанными лицами.

Суд разъяснил обвиняемому, что за нарушение эти правил, его могут взять под арест.

По данным коллегии судей, этих мер достаточно для достижения целей, указанных в 119 ст. Уголовно-процессуального кодекса.

Коллегия судей согласилась с аргументом жалобы, что суд низшей инстанции только формально указал, что нет возможности применить более мягкие меры пресечения и предложила комплекс более мягких мер.

Бывшего сотрудника „Араса“ Овидиюса Юрониса суд оставил под арестом. Вопрос третьего подозреваемого в этом деле еще решается в суде.

Даргис вместе с сообщниками: бывшим сотрудником „Арас“ Овидиюсом Юронисом и дважды в прошлом судимым адвокатом Артурасом Юшинскисом, был задержан Службой спецрасследований в ходе расследования дела о возможной торговле влиянием.

По сведениям Delfi, расследование было начато после того как в ССР обратился каунасский предприниматель Тадас Каспутис. Он сообщил, что несколько человек требуют от него 200 000 евро в обмен на решение проблем с правоохраной.

ССР начала расследование, были подготовлены помеченные деньги, их, по сведениям Delfi, Каспутис передал вымогавшим деньги подозреваемым.

Согласно материалам дела, Даргис требовал 200 000 евро не напрямую, а через Юрониса.

По сведениям Delfi, похоже, троица никому не собиралась передавать эти деньги, а планировала разделить их между собой, поэтому их подозревают даже не в торговле влиянием, а в мошенничестве и вымогательстве. Во время обыска у Даргиса была обнаружена неуказанная сумма денег. Ручене уверяет, что это личные сбережения ее клиента и отрицает, что деньги были помеченными.

Адвокат уверяет, что ее клиент невиновен, а вся эта история - месть за публикации (правда, за какие - адвокат не указала).

„Мой подзащитный 200 000 евро не требовал“, – сказала Ручене.

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