Даргис находится в Каунасской тюрьме, адвокат готовит обжалование

„Уже готовится жалоба в связи с арестом, ее, скорее всего, подадим на следующей неделе, арест обычно назначают индивидуализировано, расследование можно проводить и без того, чтобы заключать подозреваемого под стражу. Дайлюс Даргис не был судим, не совершал другие преступления, я не думаю, что он может мешать следствию, с возможным пострадавшим он не контактировал“, – сказала Ручене.
Напомним, что Каунасский участковый суд в четверг удовлетворил просьбу прокурора и разрешил взять Даргиса под стражу на месяц.
„Данных достаточно, для обоснования ареста, поэтому судья удовлетворил заявку прокурора“, – сказал председатель Каунасского участкового суда Арунас Пурвайнис.
Даргис свою вину не признает и не согласен с назначением ареста.
Мы убеждены, что повода для ареста нет. Есть возможность назначения других мер пресечения, это и интенсивный контроль, и залог, и домашний арест. Это известный в обществе человек, он не склонен к совершению преступлений, у него крепкие социальные связи, у него есть близкие, о которых надо заботиться, его здоровье я бы не назвала хорошим. Поэтому справедливее было бы не арестовывать его“, – сказала адвокат Ручене.
По сведениям Delfi Дайлюс Даргис с сообщниками - бывшим сотрудником антитеррористической группы Aras Овидиюсом Юронасом и осужденным за коррупцию адвокатом Артурасом Юшинскасом требовали у каунасца Тадаса Каспутиса 200 000 евро за решение проблем путем подкупа представителей правоохраны.
Каспутис - человек связанный с криптовалютным бизнесом. Он накопил миллионный капитал. Некоторые источники называют его мошенником. Каспутис уже один раз попадал в руки к бандитам: его похитили, угрожали искалечить, требовали перевести большую сумму.
По сведениям Delfi, Даргиса обвиняют в том, что он с сообщниками требовал у Даргиса взятку – 200 000 евро. Деньги требовали якобы для того, чтобы Юшинскис мог повлиять на сотрудников правоохраны, тогда те не возбудят в отношении Каспутиса уголовное дело.
Возможно, планировалось повлиять на сотрудников Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Даргиса и его сообщников обвиняют в том, что они действовали сообща, а это отягчающее обстоятельство.
Похоже, Даргис с сообщниками блефовали и не собирались, получив деньги, никого подкупать.
„Возможно, Даргис с сообщниками создали схему, которую применяли в разных формах, и она успешно работала. Наконец, они „попались“, – сказали источники Delfi.
По неофициальным данным, Каспутис, услышав такое предложение, обратился в Службу спецрасследований (ССР).
По данным Delfi, СРФП расследует дело в отношении Каспутиса, его подозревают в отмывании денег.