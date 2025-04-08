Данными об электронных рецептах Литва будет обмениваться с Финляндией и Чехией

„Обмен данными об электронных рецептах между странами ЕС возможен благодаря проекту по созданию Литовской информационной системы национального контактного центра электронного здравоохранения, реализуемому Центром регистров совместно с Министерством здравоохранения“, - говорится в сообщении.
В настоящее время данными об электронных рецептах Литва уже обменивается с соседями Латвией, Эстонией и Польшей, а также Испанией, Грецией и Португалией.
„Цифровизация медицинских услуг в Литве опережает многие страны ЕС. По этой причине обмен данными с другими странами происходит постепенно, как только другие страны к этому готовы. Мы замечаем, что всё больше людей пользуются возможностью приобрести рецептурные лекарства в другой стране“, - цитируется в сообщении Домантас Озеренскис, руководитель Отдела электронного здравоохранения Центра регистров.
Подчеркивается, что обмен данными об электронных рецептах между Литвой и другими странами ЕС позволяет жителям Литвы, путешествующим в другие страны, приобретать необходимые рецептурные лекарства на основании электронных рецептов, выписанных в Литве. Это также позволяет жителям других стран ЕС приобретать лекарства в Литве на основании электронных рецептов, выданных в их стране.
По данным Центра регистров, на сегодняшний день жители Литвы более 500 раз приобретали лекарства в других странах ЕС на основании электронных рецептов, выписанных в Литве. Чаще всего литовцы приобретали необходимые им лекарства в Польше и Латвии. Литовские аптеки также обслужили более 400 электронных рецептов, выписанных в других странах ЕС – большую часть лекарств, купленных в нашей стране, приобрели граждане Латвии.