Даля Грибаускайте посетила благотворительный гала-вечер в Вильнюсской ратуше

Идея, рожденная два года назад, о награждении отдельных лиц, организации, компании и инициативы, внесшие наиболее значительный вклад в благотворительность во время мероприятия, побудила сделать это снова в этом году.

„Уже 23-й год благотворительный ужин, организованный Американской торговой палатой в Литве, приглашает литовскую деловую и политическую элиту внести свой вклад в достижение благородной цели. Мы верим, что, поощряя желание делиться и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, мы строим безопасную и сильную Литву. 7 декабря гостям мероприятия мы представили Grand аукцион, благотворительное колесо удачи и еще один сюрприз. Призы и идеи удивят многих. Прошлый год поднял для многих высокую планку, благотворительный вечер рождественский Гала-концерт собрал большую группу высоких гостей, которые неравнодушны к благородному делу содействия важным социальным инициативам, помогающим тем, кто больше всего в этой помощи нуждается. Учитывая всю историю мероприятия и общие достижения, нам удалось за весь период собрать благодаря участникам более полумиллиона евро. Мы надеемся, что этот год будет не менее волшебным и щедрым“, — сказала Живиле Сабаляускайте, исполнительный директор Американской торговой палаты в Литве.