Цветы среди бетона. 35 лет выставке эротической фотографии Римантаса Дихавичуса, разрушившей миф о том, что в СССР секса нет

„Такой наплыв был людей! Первые пришли, затем за ними еще, уже тысячи людей стоят и нажимают вперед. Под напором очереди первые вошли в здания, проломив стекла и двери. Вызывали милицию – бесполезно. Стреляли вверх, но толпа продолжала напирать. Тогда вызвали конную милицию. Люди испугались лошадей, вход удалось перекрыть. К счастью, жертв не было, но были поцарапанные и помятые. Пару дней реставрировали вход и сделали перед ним зигзаги из заграждений, чтобы организовать очередь. И выставка провисела пять с половиной месяцев“.

Обычно фотовыставки одного автора выставлялась не больше недели. Но выставка Дихавичуса привлекала толпы – по 20 тысяч человек в день – и приносила большой доход – по рублю с каждого посетителя. Но автору вновь отказали в гонораре. А по подсчетам самого Дихавичуса, выходило не меньше миллиона рублей. Художнику вновь пришлось штурмовать высокие кабинеты – теперь вместе с директором фотоцентра Валерием Никифоровым. Но принявший их чиновник оказался непреклонен: „Он подошел ко мне, тыкнул кулаком в грудь и сказал: „Гражданин Дихавичус, вы советский человек? Советские люди – идейные люди! А ты, мерзавец, пришел деньги клянчить! Мы тебе сделали мировую славу, а тебе еще денег давай?! Вон отсюда!““