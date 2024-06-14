Cуд разрешил обвиняемому в педофилии Бартошявичюсу отдыхать в Италии

"Лицу, в отношении которого избраны меры пресечения, ограничивающие его свободу, должна быть предоставлена ​​возможность выезда в период, когда судебные заседания не проводятся, если оно об этом просит обоснованно. Причина и маршрут следования, изложенные защитником подсудимого, не препятствуют процессу правосудия, поэтому нет оснований для запрета на его выезд из Литвы в указанный период“, – отметил председатель судебной коллегии, судья Валдас Цесюнас в пресс-релизе суда.

Несмотря на возражения прокурора и представителя потерпевших по поводу ходатайства подсудимого, суд указал, что меры пресечения не могут ограничивать свободу человека больше необходимого.

В пятницу Паневежский окружной суд сообщил, что разрешает обвиняемому К. Бартошявичюсу покинуть Литву в летний период по его просьбе.

При этом суд не удовлетворил еще одно ходатайство защитника – о допросе дополнительных свидетелей, указав, что процесс доказывания не может быть бесконечным и доказательств должно быть столько, сколько достаточно чтобы сделать обоснованные выводы.

Адвокат обвиняемого Олег Шибков сообщил агентству Elta, что его клиент хочет отправиться в Италию примерно на месяц, билеты он еще не купил, так как ждет разрешения суда.

"В отпуск, в поездку на отдых“, — рассказал Elta О. Шибков.

В отношении К. Бартошявичюса избраны две меры пресечения – изъятие документов и подписка о невыезде. Документы были ему временно возвращены на период проведения выборов.