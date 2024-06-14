2024.06.14 11:19

Cуд разрешил обвиняемому в педофилии Бартошявичюсу отдыхать в Италии

 
elta
ru.DELFI.lt
Kristijonas Bartoševičius
Kristijonas Bartoševičius
ФОТО: ELTA

Суд удовлетворил просьбу бывшего депутата парламента Кристийонаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против детей, и разрешил ему летом покинуть Литву, сообщила агентству Elta представитель Паневежского окружного суда Йолита Гуделене.

В пятницу Паневежский окружной суд сообщил, что разрешает обвиняемому К. Бартошявичюсу покинуть Литву в летний период по его просьбе.

Несмотря на возражения прокурора и представителя потерпевших по поводу ходатайства подсудимого, суд указал, что меры пресечения не могут ограничивать свободу человека больше необходимого.

"Лицу, в отношении которого избраны меры пресечения, ограничивающие его свободу, должна быть предоставлена ​​возможность выезда в период, когда судебные заседания не проводятся, если оно об этом просит обоснованно. Причина и маршрут следования, изложенные защитником подсудимого, не препятствуют процессу правосудия, поэтому нет оснований для запрета на его выезд из Литвы в указанный период“, – отметил председатель судебной коллегии, судья Валдас Цесюнас в пресс-релизе суда.

При этом суд не удовлетворил еще одно ходатайство защитника – о допросе дополнительных свидетелей, указав, что процесс доказывания не может быть бесконечным и доказательств должно быть столько, сколько достаточно чтобы сделать обоснованные выводы.

Адвокат обвиняемого Олег Шибков сообщил агентству Elta, что его клиент хочет отправиться в Италию примерно на месяц, билеты он еще не купил, так как ждет разрешения суда.

"В отпуск, в поездку на отдых“, — рассказал Elta О. Шибков.

В отношении К. Бартошявичюса избраны две меры пресечения – изъятие документов и подписка о невыезде. Документы были ему временно возвращены на период проведения выборов.

В ходе заседания в четверг проходил просмотр видео с допросов пострадавших детей, проведенных в ходе предварительного расследования, сами потерпевшие сейчас непосредственно в судебном процессе не участвуют, их представляют родители и адвокаты.

В июле 2023 г. завершилось предварительное расследование в отношении бывшего депутата К. Бартошявичюса, дело о возможных сексуальных преступлениях против детей было передано в суд.

К. Бартошявичюс обвиняется в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), растлении лица до 16 лет (4 эпизода) и причинении легкого вреда здоровью малолетних детей (4 эпизода).

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