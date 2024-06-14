Cуд разрешил обвиняемому в педофилии Бартошявичюсу отдыхать в Италии

В пятницу Паневежский окружной суд сообщил, что разрешает обвиняемому К. Бартошявичюсу покинуть Литву в летний период по его просьбе.
Несмотря на возражения прокурора и представителя потерпевших по поводу ходатайства подсудимого, суд указал, что меры пресечения не могут ограничивать свободу человека больше необходимого.
"Лицу, в отношении которого избраны меры пресечения, ограничивающие его свободу, должна быть предоставлена возможность выезда в период, когда судебные заседания не проводятся, если оно об этом просит обоснованно. Причина и маршрут следования, изложенные защитником подсудимого, не препятствуют процессу правосудия, поэтому нет оснований для запрета на его выезд из Литвы в указанный период“, – отметил председатель судебной коллегии, судья Валдас Цесюнас в пресс-релизе суда.
При этом суд не удовлетворил еще одно ходатайство защитника – о допросе дополнительных свидетелей, указав, что процесс доказывания не может быть бесконечным и доказательств должно быть столько, сколько достаточно чтобы сделать обоснованные выводы.
Адвокат обвиняемого Олег Шибков сообщил агентству Elta, что его клиент хочет отправиться в Италию примерно на месяц, билеты он еще не купил, так как ждет разрешения суда.
"В отпуск, в поездку на отдых“, — рассказал Elta О. Шибков.
В отношении К. Бартошявичюса избраны две меры пресечения – изъятие документов и подписка о невыезде. Документы были ему временно возвращены на период проведения выборов.
В ходе заседания в четверг проходил просмотр видео с допросов пострадавших детей, проведенных в ходе предварительного расследования, сами потерпевшие сейчас непосредственно в судебном процессе не участвуют, их представляют родители и адвокаты.
В июле 2023 г. завершилось предварительное расследование в отношении бывшего депутата К. Бартошявичюса, дело о возможных сексуальных преступлениях против детей было передано в суд.
К. Бартошявичюс обвиняется в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), растлении лица до 16 лет (4 эпизода) и причинении легкого вреда здоровью малолетних детей (4 эпизода).