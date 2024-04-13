Cнова разрушается лестница на площади Европы

 
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Baltojo tilto - Europos aikštės jungties projektas
Baltojo tilto - Europos aikštės jungties projektas
ФОТО: Vilniaus savivaldybė
Случаи разрушения лестницы на площади Европы теперь можно записывать в дневник. Об осыпающейся поверхности площади уже сообщали несколько раз, и вот снова – лестница начала рушиться, сообщает портал madeinvilnius.

В муниципалитете уверяют, что это будет исправлено в этом месяце.

"Комплексные ремонтные работы на площади Европы начнутся через пару недель. Они будут реализованы поэтапно, чтобы пешеходы могли продолжать пользоваться площадью. Это должно обеспечить большую долговечность лестницы и покрытия площади", — говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.

Муниципалитет знает, что площадь проблемная и требует постоянного ухода. В муниципалитете уже отметили, что это не дефекты, вызванные тяжелой техникой или погодными условиями. Поверхность площади не очень качественная.

"Чтобы полностью предотвратить разрушение лестничной плитки, необходимо провести реконструкцию, изменить существующие решения и материалы", - комментирует представитель муниципалитета.

Однако такая комплексная реконструкция пока не планируется, а муниципалитет обещает отремонтировать лестницу в апреле.

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