Cнова разрушается лестница на площади Европы

В муниципалитете уверяют, что это будет исправлено в этом месяце.
"Комплексные ремонтные работы на площади Европы начнутся через пару недель. Они будут реализованы поэтапно, чтобы пешеходы могли продолжать пользоваться площадью. Это должно обеспечить большую долговечность лестницы и покрытия площади", — говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.
Муниципалитет знает, что площадь проблемная и требует постоянного ухода. В муниципалитете уже отметили, что это не дефекты, вызванные тяжелой техникой или погодными условиями. Поверхность площади не очень качественная.
"Чтобы полностью предотвратить разрушение лестничной плитки, необходимо провести реконструкцию, изменить существующие решения и материалы", - комментирует представитель муниципалитета.
Однако такая комплексная реконструкция пока не планируется, а муниципалитет обещает отремонтировать лестницу в апреле.