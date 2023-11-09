Cкрипка, дрова и коммуналка, шампиньоны, Хейфец, Шагал и учеба с будущим гангстером: музыка Вильнюса с Борисом Кирзнером

В этих условиях Борис Кирзнер начинает учиться игре на скрипке. Сначала час, потом два, со времен уроки стали занимать не менее 3-4 часов. К моменту поступления в консерваторию Борис репетировал уже по 7-8 часов.

До 80-го года у нас не было горячей воды, но самое любопытное — мы жили на третьем этаже, а на первом и втором была женская консультация. И на первом и втором тоже не было горячей воды. В следующем доме была такая организация, которая занималась метрологией. И там горячая вода была. Это объяснялось одним простым словом — советская власть. Если рассказать сегодня молодежи про весь этот маразм, то это не воспримут за чистую монету", — рассказывает Борис.

"Я фактически послевоенный ребенок. Ранее этих домов, красоты сегодняшней этой не было. Все было в полуразрушенном состоянии. Не было воды, стояли колонки. У нас была большая коммунальная квартира, где жило 14 человек, и был только один санузел. У каждого была своя лампочка, свой выключатель, свой "кружочек.

"А это старые дома, им лет уже 120. Тут полутораметровые стены. Но летом я играл, и весь двор слышал. Мои друзья кричали: ну сколько можно репетировать, давай сюда. Папа тоже был хороший музыкант, играл на трубе — таком инструменте, как баритон. В Бернардинском саду всегда были оркестры, я сидел с папой и переворачивал ему ноты. Поэтому мы с музыкой очень близки.

Когда я начинал, мы учились по пластинкам Яши Хейфеца. Тогда это был американский скрипач, и мы не знали его корней. И только в 70-80 годах — это же скрипач из Вильнюса! И тогда, конечно, появилась гордость за то, что мы ходим по тем же улицам и играем в тех же залах", — вспоминает Борис.