Циклон, принесший в Литву дождь, преподнес еще один сюрприз: мы его почувствуем сегодня

В восточной части страны утро будет более ясным, облачность здесь начнет усиливаться только после полудня. На западе страны уже с утра появятся более плотные облака, которые принесут дождь. К вечеру во многих районах страны пройдет кратковременный дождь. Местами дожди будут сильные, прогремят грозы. Менее всего дождливая погода должна оставаться в юго-восточных районах. Подует легкий юго-западный, западный ветер. В западной части страны, где облачность более активна, временами скорость ветра усилится до 15-18 м/с. День ожидается более прохладный – температура не поднимется выше 17-22 градусов.