Циклон принесет перемены: возможен первый снег и сильный ветер

По ее словам, над Северной Европой закрепляется зона циклонов, местами дует сильный ветер, в других районах идут сильные дожди.

„Мы будем в более спокойной зоне циклонов. В Литву идет небольшой циклон по имени Жозефина III.

Сегодня к нам пришел его теплый атмосферный фронт, в одних местах прошли дожди, в других осадки ждут ночью, прогнозируют туманы, но погода будет теплой. Завтра днем придет холодный атмосферный фронт, снова пройдут дожди“, – прогнозировала синоптик.

Со среды с запада и юго-запада придет антициклон Кселат.

„В четверг он охватит почти всю Европу. Достигнет и Балтийского региона. Все еще будет тепло, только ночи ждут холодные.