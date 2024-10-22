Циклон принесет перемены: возможен первый снег и сильный ветер

По ее словам, над Северной Европой закрепляется зона циклонов, местами дует сильный ветер, в других районах идут сильные дожди.
„Мы будем в более спокойной зоне циклонов. В Литву идет небольшой циклон по имени Жозефина III.
Сегодня к нам пришел его теплый атмосферный фронт, в одних местах прошли дожди, в других осадки ждут ночью, прогнозируют туманы, но погода будет теплой. Завтра днем придет холодный атмосферный фронт, снова пройдут дожди“, – прогнозировала синоптик.
Со среды с запада и юго-запада придет антициклон Кселат.
„В четверг он охватит почти всю Европу. Достигнет и Балтийского региона. Все еще будет тепло, только ночи ждут холодные.
По нынешним данным, на следующей неделе циклон с холодной погодой будет пробиваться в сторону Балтийского региона.
Снова пойдут дожди, а со вторника возможен и мокрый снег. Кроме того, усилится ветер, поэтому мы ощутим осенний холод. Пока это неприятный прогноз, но ждем новостей, может, что-то изменится“, – сказала Латвенайте.
В среду в Литве возможен небольшой дождь, больше всего осадков выпадет ночью. Ночью будет 7-10°C, у моря 12°C, днем 12-14°C.
В четверг местами еще возможны небольшие дожди. Ночью будет 5-9°C, у моря 10-12°C, днем 12-14°C.
В пятницу без дождя. Ночью 4-8°C, у моря 9-11°C, днем 12-14°C.
В субботу без дождя. Ночью 3-5°C, у моря 6-8°C, днем 12-14°C.
В воскресенье ночью без дождя, днем без особых осадков. Ночью будет 4-9°C, днем 12-14°C.
В понедельник днем дожди. Ночью 3-7°C, у моря 9-11°C, днем 10-13°C.
Во вторник будут более сильные осадки, на северо-востоке и на востоке мокрый снег. Ночью 3-7°C, у моря 9-11°C, днем 7-11°C, теплее будет у моря.