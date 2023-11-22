Циклон накроет Литву: ожидается сильная метель

В среду местами выпадет небольшой снег. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а на западе будет выше - 3-5 градусов тепла. В среду утром читатели портала из Кедайняй, Йонавы и Паневежиса делились фотографии выпавшего снега.

В ночь на четверг атмосферный фронт принесет значительные перемены. Осадки, местами обильные, охватят большую часть страны – ночью будет идти снег, местами обильный, поднимется сильный ветер, поэтому ожидается метель. Ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря будет 0-2 градуса тепла.

Днем будет идти мокрый снег и дождь, ветер не успокоится. В этот день будет теплее, воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, но из-за сильного ветра ощущаемая температура будет ниже.