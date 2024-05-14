Чтобы въехать на машине в старый город Каунаса - придется заплатить

"Мы также предлагаем тем, у кого нет сформированных земельных участков, сформировать их, обустроить парковочные места и тогда будет выдано столько разрешений, сколько будет парковочных мест", – добавил М. Матусявичюс.

"На наш взгляд, это не коснется кафе и ресторанов, потому что мы пытаемся решить вопрос транзита. Если человек приедет в кафе, он как платил за парковку, так после оплаты зоны загрязнения сможет припарковаться на час бесплатно. Это вопрос транзита – все остальные, как платили за парковку, так и будут платить установленные 2 евро, потому что установленный размер сбора за загрязнение такой же, как и ща парковку за час", – сказал М. Матусявичюс.