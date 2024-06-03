"Чтобы и в голову никому не пришло": на военных учениях отработали сценарий вторжения в Литву

Для этого почти на месяц в Литву перебросили более 3000 немецких солдат и почти 200 единиц техники. В учениях Grand Quadriga 2024 на полигоне им. Жукаускаса взаимодействовали литовская пехотная бригада „Железный волк“ и немецкая 12-я танковая бригада, 37-й механизированная бригада, 13-я легкая пехотная бригада Нидерландов и франко-германская бригада.
С начала гола в ходе цикла учений отрабатывалась готовность сил на всех этапах развертывания, рассказал пресс-офицер 12-й бронетанковой бригады Бундесвера капитан Себастьян Лоренц.
"Для нас было очень важно отработать логистическую часть, чтобы быстро доставить силы в Литву. и чтобы они были готовы к бою. Мы достигли Литвы. И теперь мы много тренируемся с нашими партнерами из разных стран, особенно с Литвой, сдерживать и быть способными и готовыми защищать территорию НАТО“, - подчеркнул он.
Эти учения являются частью региональных планов НАТО, которые были одобрены прошлым летом на Вильнюсском саммите НАТО, сказал главком литовской армии Вальдемарас Рупшис.
„Мы стремимся проверить возложенную на них ответственность – 10-ю танковую дивизию Бундесвера и другие силы – в условиях, максимально приближенных к боевым, оперативное и быстрое прибытие в Литву в случае угрозы и сигнализирующих индикаторов разведки“, - рассказал журналистам Рупшис.
В показанной СМИ боевой ситуации происходило условное вторжение в Литву. Предполагалось, что на месте уже находятся силы, которые принимают удар, пока приходит подмога, затем они совместно удерживают фронт, пока не прибудут основные силы НАТО. Их совместная задача состояла в том, чтобы удержать позиции и отбросить вражеские войска.
"Идея заключается в том, что немецкие войска перебрасываются в Литву. И сегодня мы отрабатываем взаимодействие литовских, нидерландских и немецких войск, которые отходят на свои крайние позиции, а затем мы создаем предпосылки для контратаки тяжелой немецкой бронетехникой“, - командир взвода литовского батальона Альгирдаса лейтенант Ауримас Сичюнас.
12-я бронетанковая бригада из Германии демонстрирует хорошие результаты в переброске, считает ее пресс-офицер Себастьян Лоренц. При этом он отмечает, что для дальнейшего совершенствования необходимость в тренироваться больше.
"Когда нам это понадобится, мы должны знать, как все работает, без промедления, и нам нельзя терять время. Поэтому наша цель - тренироваться и становиться лучше, насколько это возможно“, - отметил он.
На учениях в том числе были представлены немецкие танки Leopard 2, боевые машины пехоты Puma, самоходные артиллерийские системы PzH 2000 и ударные вертолеты Tiger. На месте была и боевая машина пехоты Vilkas, которая является литовской версией немецко-нидерландского Boxer.
Лейтенант Ауримас Сичюнас рассказал, что эта БМП позволяет вести оборонительные и наступательные операции, наблюдение.
"Это очень полезная и нужная техника, она подходит к нашей местности, она способна воевать на открытых территориях как здесь, так и в лесистой местности. У нее 30-миллиметровая пушка, и мы можем сражаться с тяжелой бронетехникой“, - отметил он.
Также на полигоне отработали разминирование, медицинскую поддержку и очистку в случае применения оружия массового поражения.
Один из офицеров Бундесвера, отвечая на вопрос о том, достаточно ли НАТО политически реагирует на гибридные атаки и угрозы, с уверенностью ответил, что учения и есть тот ответ: „мы готовы“ к возможным угрозам.
Учения являются одной из составляющих сдерживания потенциального врага, также подчеркнул литовский лейтенант Ауримас Сичюнас:
"То есть мы сдерживаем россиян прямо сейчас. И наша позиция в том, что она (РФ - ред.) не должна сюда прийти, потому что у нас так много войск, и НАТО вместе сильнее. Каждый день мы становимся сильнее и наращиваем мускулы. Так что никому даже не должно прийти в голову, чтобы пересечь границу“.
Главком армии Литвы генерал Вальдемарас Рупшис также подчеркнул, что готовность сил НАТО - главный фактор сдерживания.
"Я бы сказал, что мы должны проводить корреляции относительно того, что может произойти. Потому что Россия наращивает свое военное производство, у нее также огромные вооруженные силы. И мы будем брать во внимание, что они будут готовы. Но для этого есть много, много условий. Однако у нас нет времени расслабляться, нужно готовить наши вооруженные силы, готовиться к повышению готовности к сдерживанию“, - сказал генерал.
Проводимые во время учений операции демонстрируют способность союзников по НАТО к взаимодействию, коммуникации и совместным операциям, отметил литовский лейтенант Ауримас Сичюнас и заключил:
"Очень важно, чтобы мы как можно чаще проводили учения, чтобы при общих угрозах, скажем, в момент „X“ мы знали, что делать".