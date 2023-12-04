Что ждет водителей в декабре: еще более жесткий контроль

В рамках одной из своих основных задач - контроля за дорожным движением и обеспечения безопасности дорожного движения - полиция информирует население о мерах по контролю за участниками дорожного движения, которые планируется провести по всей стране в декабре.

● 4-7 декабря.

- Контроль за использованием обязательных средств безопасности (ремни безопасности, специальные кресла для детей (удерживающие системы), защитные шлемы).

- Контроль за деятельностью водителей, не связанной с управлением транспортным средством (использование мобильных средств связи во время движения, несоблюдение пункта 20 Правил дорожного движения).

● 11-17 декабря и 25-28 декабря

- Проверки водителей транспортных средств на трезвость, а также на наличие у них наркотических или иных психоактивных веществ. Первое мероприятие (операция "Алкоголь и наркотики") будет проведено в ряде европейских стран, поскольку его инициатором выступила Европейская сеть дорожной полиции (ROADPOL).

● 18-21 декабря.