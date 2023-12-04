Что ждет водителей в декабре: еще более жесткий контроль

В рамках одной из своих основных задач - контроля за дорожным движением и обеспечения безопасности дорожного движения - полиция информирует население о мерах по контролю за участниками дорожного движения, которые планируется провести по всей стране в декабре.
● 4-7 декабря.
- Контроль за использованием обязательных средств безопасности (ремни безопасности, специальные кресла для детей (удерживающие системы), защитные шлемы).
- Контроль за деятельностью водителей, не связанной с управлением транспортным средством (использование мобильных средств связи во время движения, несоблюдение пункта 20 Правил дорожного движения).
● 11-17 декабря и 25-28 декабря
- Проверки водителей транспортных средств на трезвость, а также на наличие у них наркотических или иных психоактивных веществ. Первое мероприятие (операция "Алкоголь и наркотики") будет проведено в ряде европейских стран, поскольку его инициатором выступила Европейская сеть дорожной полиции (ROADPOL).
● 18-21 декабря.
- Контроль ситуаций, в которых водители, не останавливаются на пешеходном переходе, когда этого требуют Правила дорожного движения.
● 22-23 декабря - Контроль за пешеходами и велосипедистами.
Основное внимание уделяется тому, используют ли эти участники дорожного движения средства безопасности, улучшающие видимость (светоотражатели, фонари или яркий жилет со светоотражающими элементами), на неосвещенных дорогах в темное время суток при плохой видимости. Также проверка оснащения и технического состояния велосипедов: работающий тормоз, звуковой сигнал, белые и красные фонари спереди и сзади велосипеда соответственно, а также оранжевые светоотражатели на спицах колес с каждой стороны.
Профилактические мероприятия должны проводиться на дорогах государственного и местного значения, а полицейские работают в режиме открытого, скрытого или смешанного патрулирования. Обратите внимание: районные главные комиссариаты полиции могут организовывать другие дополнительные мероприятия (рейды) на подведомственных территориях.