Что вильнюсцы думают о планах в два раза увеличить плату за парковку?

По словам главы трансформации мобильности Йонаса Дамидавичюса, такое решение обосновано серьезными причинами.
"Во-первых, надо управлять заполненностью мест, особенно там, где часто собираются жители, в центре города. Мы хотим побудить способы альтернативной мобильности, снижать загрязнение, улучшать качество жизни, управлять потоками в городе, которые стали интенсивными и большими", – сказал он.
"Сейчас каждый второй вильнюсец выбирает поездки на своем автомобиле. Это большое число на улицах города – естественно, требуется много мест парковки, а город не может обеспечить их для всех.
Из-за нехватки мест для парковки, водители ездят кругами в поисках свободного места, загрязняя окружающую среду и увеличивая заторы", – сказал Дамидавичюс.
Он напомнил, что сбор за парковку поступает в городской бюджет и идет на создание инфраструктуры и альтернативных способов передвижения, например, расширение сети велодорожек, покупка новых троллейбусов.
"Сбор за парковку больше направлен на управление занятостью мест, чем на поступление доходов", – заметил Дамидавичюс.
LNK интересовался, как к такому решению относятся вильнюсцы.
"Я думаю, что создается такое ощущения, будто у всех уже есть электромобили, вот и будем платить за тех, кто паркуется бесплатно. Я считаю нонсенсом повышение цен, особенно в центре, где ты бываешь редко и будешь платить в час уже не 2,5, а 5 евро", – сказала женщина.
"Мы не говорим о возможностях программистов или высокопоставленных чиновников, которые могут себе позволить заплатить такие деньги. Но ведь есть масса обычных людей. Например, иногда надо ехать к врачам и платить большие деньги за стоянку", – заметил мужчина.