Что вильнюсцы думают о планах в два раза увеличить плату за парковку?

"Я думаю, что создается такое ощущения, будто у всех уже есть электромобили, вот и будем платить за тех, кто паркуется бесплатно. Я считаю нонсенсом повышение цен, особенно в центре, где ты бываешь редко и будешь платить в час уже не 2,5, а 5 евро", – сказала женщина.