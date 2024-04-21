Что нового в Вильнюсе? Места, недавно открытые или планируемые к открытию

Лукишская баня. Бани Ivãnas Muša Gongã в Вильнюсе становятся не только любимыми местами отдыха, но и настоящим символом города. Эти современные сауны в стиле бутик, расположенные как в самом центре столицы, так и в нетрадиционных местах: в парке Вингис и во дворе Лукишской тюрьмы, посещать сауны можно уже с января.

The house. Вы уже слышали, что в этот ресторан можно прийти вместе со своей любимой собакой и удивить ее первым в Литве меню для четвероногих друзей? Один из самых популярных ресторанов в Друскининкай уже с февраля в Вильнюсе.

В Вильнюсе открылся новый парк развлечений – Kosmopark, где можно поближе познакомиться с космосом. Парк уже можно посетить в ТЦ Европа. Парк открыт для посетителей ежедневно до 31 августа.