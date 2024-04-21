Что нового в Вильнюсе? Места, недавно открытые или планируемые к открытию

 
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Vilniečiai mėgaujasi šiluma
Vilniečiai mėgaujasi šiluma
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

Каждый год в Вильнюсе открывают свои двери новые и уникальные места, которые обязательно нужно посетить и получить незабываемые впечатления. Портал madeinvilnius рассказывает про такие места. Некоторые из них уже открыты для публики, другие будут доступны позднее в этом году.

Лукишская баня. Бани Ivãnas Muša Gongã в Вильнюсе становятся не только любимыми местами отдыха, но и настоящим символом города. Эти современные сауны в стиле бутик, расположенные как в самом центре столицы, так и в нетрадиционных местах: в парке Вингис и во дворе Лукишской тюрьмы, посещать сауны можно уже с января.

The house. Вы уже слышали, что в этот ресторан можно прийти вместе со своей любимой собакой и удивить ее первым в Литве меню для четвероногих друзей? Один из самых популярных ресторанов в Друскининкай уже с февраля в Вильнюсе.

В Вильнюсе открылся новый парк развлечений – Kosmopark, где можно поближе познакомиться с космосом. Парк уже можно посетить в ТЦ Европа. Парк открыт для посетителей ежедневно до 31 августа.

Музей литовского театра, музыки и кино расширяется и перенес часть своих обширных коллекций произведений искусства в новое здание. После шестнадцати лет реконструкции, 14 марта распахнули свои двери помещения реконструированных зданий: 7 складских помещений, выставочные помещения, читальный зал, современный многофункциональный конференц-зал, малый конференц-зал, современные кабинеты сотрудников музея, зона кафе.

Зал LVSO (Литовского государственного симфонического оркестра). 16 марта открыл свои двери недавно реконструированный концертный зал LVSO, отвечающий самым высоким международным стандартам и являющийся единственным в Литве, специально приспособленным для симфонической музыки.

Национальный музей Литвы 27 марта у подножья горы Гедиминаса открылось новое отделение – Pilininko namas (Замковый дом). Выставка "Пойми Литву" представляет историю и культуру Литвы, а также знакомит посетителей с фундаментальными идеями, сформировавшими идентичность Литвы.

Дворец Сапеги. Дворец Сапеги, расположенный немного в стороне от Старого города Вильнюса, является важным памятником архитектуры, искусства и истории, посвященным временам Великого княжества Литовского, который после более чем 5 лет работ по реконструкции и реставрации открыл свои двери для посетителей в 12 апреля.

Sapiegų rūmai (Keliauk Lietuvoje nuotr.)

Тропа Варникай. В заповеднике Варникай, расположенном недалеко от Тракай, через заросшее болото Ильгялис тянется познавательная тропа Варникай. Это ближайшая к Вильнюсу тропа через болота, общая длина которой составляет почти 4 километра. Работы по реконструкции познавательной тропы Варникай начались в июле 2023 году, плановое завершение работ – в июне 2024 года.

Varnikų pažintinis takas (Laimono Ciūnio nuotr.)

Набережная реки Нерис в этом году изменится до неузнаваемости. Один выход к реке в новом квартале reVingis был завершен в марте и открыт для публики. Во втором квартале также планируется завершить первый этап работ на левой набережной реки Нерис, а работы 2-ого этапа на левой набережной реки Нерис уже начались.

Площадь Шнипишкес. В феврале завершились несколько лет продолжавшиеся работы в Шнипишкес и открыт сквер на ул. Гедрайчю-Кинту. Проект был разработан с учетом потребностей общины, оборудовано несколько различных функциональных зон, подходящих для проведения досуга.

Парк горы Таурас. Обновленная и модернизированная территория парка горы Таурас станет привлекательным объектом отдыха и культуры, который будет гармонировать с будущим Национальным концертным залом Дом нации. Дом нации — многофункциональный центр творчества с концертным залом классической музыки. Все работы планируется завершить к концу 2026 года. Между тем, реконструкцию парковок и установку пешеходной эстакады планируется завершить до конца этого года.

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