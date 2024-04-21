Что нового в Вильнюсе? Места, недавно открытые или планируемые к открытию

Лукишская баня. Бани Ivãnas Muša Gongã в Вильнюсе становятся не только любимыми местами отдыха, но и настоящим символом города. Эти современные сауны в стиле бутик, расположенные как в самом центре столицы, так и в нетрадиционных местах: в парке Вингис и во дворе Лукишской тюрьмы, посещать сауны можно уже с января.
The house. Вы уже слышали, что в этот ресторан можно прийти вместе со своей любимой собакой и удивить ее первым в Литве меню для четвероногих друзей? Один из самых популярных ресторанов в Друскининкай уже с февраля в Вильнюсе.
В Вильнюсе открылся новый парк развлечений – Kosmopark, где можно поближе познакомиться с космосом. Парк уже можно посетить в ТЦ Европа. Парк открыт для посетителей ежедневно до 31 августа.
Музей литовского театра, музыки и кино расширяется и перенес часть своих обширных коллекций произведений искусства в новое здание. После шестнадцати лет реконструкции, 14 марта распахнули свои двери помещения реконструированных зданий: 7 складских помещений, выставочные помещения, читальный зал, современный многофункциональный конференц-зал, малый конференц-зал, современные кабинеты сотрудников музея, зона кафе.
Зал LVSO (Литовского государственного симфонического оркестра). 16 марта открыл свои двери недавно реконструированный концертный зал LVSO, отвечающий самым высоким международным стандартам и являющийся единственным в Литве, специально приспособленным для симфонической музыки.
Национальный музей Литвы 27 марта у подножья горы Гедиминаса открылось новое отделение – Pilininko namas (Замковый дом). Выставка "Пойми Литву" представляет историю и культуру Литвы, а также знакомит посетителей с фундаментальными идеями, сформировавшими идентичность Литвы.
Дворец Сапеги. Дворец Сапеги, расположенный немного в стороне от Старого города Вильнюса, является важным памятником архитектуры, искусства и истории, посвященным временам Великого княжества Литовского, который после более чем 5 лет работ по реконструкции и реставрации открыл свои двери для посетителей в 12 апреля.
Тропа Варникай. В заповеднике Варникай, расположенном недалеко от Тракай, через заросшее болото Ильгялис тянется познавательная тропа Варникай. Это ближайшая к Вильнюсу тропа через болота, общая длина которой составляет почти 4 километра. Работы по реконструкции познавательной тропы Варникай начались в июле 2023 году, плановое завершение работ – в июне 2024 года.
Набережная реки Нерис в этом году изменится до неузнаваемости. Один выход к реке в новом квартале reVingis был завершен в марте и открыт для публики. Во втором квартале также планируется завершить первый этап работ на левой набережной реки Нерис, а работы 2-ого этапа на левой набережной реки Нерис уже начались.
Площадь Шнипишкес. В феврале завершились несколько лет продолжавшиеся работы в Шнипишкес и открыт сквер на ул. Гедрайчю-Кинту. Проект был разработан с учетом потребностей общины, оборудовано несколько различных функциональных зон, подходящих для проведения досуга.
Парк горы Таурас. Обновленная и модернизированная территория парка горы Таурас станет привлекательным объектом отдыха и культуры, который будет гармонировать с будущим Национальным концертным залом Дом нации. Дом нации — многофункциональный центр творчества с концертным залом классической музыки. Все работы планируется завершить к концу 2026 года. Между тем, реконструкцию парковок и установку пешеходной эстакады планируется завершить до конца этого года.