Что известно о скончавшемся в Клайпедской поликлинике 45-летнем мужчине

Пресс-секретарь поликлиники Сандра Лукошюте-Йокшене сказала Delfi, что мужчина пришел в поликлинику с мамой в понедельник, 6 января, утром, в 8.15 ч. Он упал около регистратуры, недалеко от входа в поликлинику.