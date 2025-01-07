Что известно о скончавшемся в Клайпедской поликлинике 45-летнем мужчине

Пресс-секретарь поликлиники Сандра Лукошюте-Йокшене сказала Delfi, что мужчина пришел в поликлинику с мамой в понедельник, 6 января, утром, в 8.15 ч. Он упал около регистратуры, недалеко от входа в поликлинику.
„Мужчину начали реанимировать, на место вызвали скорую, врачи которой переняли реанимирование. К сожалению, через 1 и 40 минут мужчина скончался.
Клайпедская поликлиника выражает искренние соболезнования близким покойного.
Сейчас проводят расследование обстоятельств смерти мужчины. Свое расследование начала и поликлиника“, – указала Лукошюте-Йокшене.
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