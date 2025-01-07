2025.01.07 12:22

Что известно о скончавшемся в Клайпедской поликлинике 45-летнем мужчине

 
Гедре Балчуте
ru.DELFI.lt
Klaipėdos miesto poliklinika
Klaipėdos miesto poliklinika
ФОТО: Vakarų ekspresas / Vita Jurevičienė

Сообщалось, что в Клайпедской городской поликлинике в понедельник скоропостижно скончался 45-летний мужчина.

Пресс-секретарь поликлиники Сандра Лукошюте-Йокшене сказала Delfi, что мужчина пришел в поликлинику с мамой в понедельник, 6 января, утром, в 8.15 ч. Он упал около регистратуры, недалеко от входа в поликлинику.

„Мужчину начали реанимировать, на место вызвали скорую, врачи которой переняли реанимирование. К сожалению, через 1 и 40 минут мужчина скончался.

Клайпедская поликлиника выражает искренние соболезнования близким покойного.

Сейчас проводят расследование обстоятельств смерти мужчины. Свое расследование начала и поликлиника“, – указала Лукошюте-Йокшене.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии