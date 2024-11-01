Что изменится с 1 ноября: главные нововведения, о которых важно знать

В Дни поминовения усопших общественный транспорт в Вильнюсе курсирует чаще. С целью обеспечения передвижения общественный транспорт будет ходить чаще на некоторых автобусных и троллейбусных маршрутах:
1 ноября общественный транспорт будет курсировать по субботнему графику, а с 1 ноября до 3 ноября автобусы 88-го маршрута дополнительно зайдут на кладбище Лепинес.
С 1 ноября меняется максимально разрешенная скорость транспортных средств на автомагистралях и шоссе
Водителям легковых и грузовых автомобилей (с максимально допустимой массой не более 3,5 т), мотоциклов и трициклов разрешается двигаться со скоростью не более 110 км/ч на автомагистралях и скоростных автомагистралях и не более 90 км/ч на дорогах с асфальтированным или бетонным покрытиями, на других дорогах – со скоростью не выше 70 км/ч.
Водителей призывают быть внимательными в населенных пунктах, жилых массивах (дворах домов), перед пешеходными переходами, подходами к кладбищам, выездами с боковых дорог.
Обгоняйте только тогда, когда вы уверены, что это безопасно, особенно при движении в колонне транспортных средств.
С 1 ноября в Вильнюсе введены ограничения движения возле кладбищ
Чтобы поездки к близлежащим могилам были максимально комфортными, вносятся изменения в организацию дорожного движения возле кладбищ, общественный транспорт будет курсировать чаще.
Общественный порядок на подъездах к кладбищу будет контролироваться, а за регулированием дорожного движения будут следить сотрудники муниципалитета и полиции. Участников дорожного движения просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и указания регулировщиков.
С 1 ноября до 3 ноября Будет запрещено останавливаться и/или парковаться автомобилям на подходах к Рокантишскому, Карвелишскому, Кайренайскому и Салтонишскому кладбищам, возле автобусных остановок, круговых перекрестков и въездных ворот кладбищ. На подъездах к кладбищу движение транспорта будет направлено по объездным маршрутам.
Движение к Рокантишскому кладбищу со стороны ул. Степонаса Батора. будет проходить через Науйойи Вильня по улицам Виршупис, А. Коелавичюс, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю. Автомобили можно будет парковать на стоянках и обочинах дорог, где они не препятствуют движению транспорта и нет запрещающих парковку знаков. На участке по направлению к кладбищу Рокантишкес движение будет идти в одном направлении (в сторону улицы Виршупис), что позволит проехать маршрутным автобусам.
Во избежание больших пробок к Кайренайскому кладбищу рекомендуется подъехать со стороны шоссе Неменчине. Транспортные средства с улицы Кайрену будут перенаправлены через улицу Шилену. На участке Кайренайского кладбища движение будет идти в одном направлении (на север), что позволит проехать маршрутным автобусам.
На Карвелишское кладбище рекомендуется приезжать со стороны Вильнюсского района, сянюнии Судервес, избегая маршрута со стороны проспекта Пилайте. Движение транспорта будет проходить через кладбище Карвелишкю в одном направлении: от улицы А. Мицкявичюса к кладбищу можно будет проехать только по улице Науйосес, а выехать - только через улицу Карвелишкю. По улице Карвелишкю будет разрешено двустороннее движение маршрутных автобусов.
1 ноября на улице Ажуолино, у Салтонишкского кладбища будет запрещено движение транспорта, за исключением движения общественного транспорта. Въехать на парковку рядом с кладбищем можно будет только со стороны улицы Озо.
В точках продаж больше не будет электронных сигарет с наполнителями, содержащими сахар или подсластители
Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем сообщает, что с 1 ноября в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 92 Закона Литовской Республики о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами, вступив в действие приказ директора Государственной службы по защите прав потребителей „Об утверждении перечня химических веществах, разрешенных к использованию в Литовской Республике, придающих жидкости электронных сигарет и наполнителям электронных сигарет вкус и запах табака“.
Пассажирская транспортная компания LTG Link до 5 ноября увеличила пропускную способность
Для удобства пассажиров во время Дней поминовения усопших и школьных каникул на всех маршрутах Литвы поезда будут курсировать в обычном режиме, будет полностью возобновлено движение поездов Вильнюс-Клайпеда и Радвилишкис-Шяуляй-Клайпеда, а также будет увеличен состав поездов. Планируются также дополнительные рейсы – два по маршруту Вильнюс-Клайпеда и четыре по маршруту Вильнюс-Шяуляй.
Во время школьных каникул по маршруту Вильнюс-Клайпеда поездами путешествуют более 15 тысяч пассажиров, что примерно на треть больше, чем в обычную неделю.
После окончания школьных каникул, поскольку работы по электрификации продолжаются, со вторника по четверг можно будет ездить из Вильнюса в Клайпеду рано утром и 2 раза вечером, а из Клайпеды в Вильнюс – утром и вечером.
По сообщению компании, некоторые рейсы будут организованы с увеличенным составом поездов
В течение дня можно будет путешествовать только по сокращенному маршруту между Вильнюсом и Шяуляем, включая все промежуточные остановки между этими станциями. С пятницы по понедельник движение между Вильнюсом и Клайпедой будет полностью возобновлено – поезда будут курсировать по графику.
С 1 ноября пассажиры могут проще сдавать или менять билеты на поезд
Теперь пассажиры могут поменять билет минимум за 30 минут до отправления поезда, до сих пор срок был - 4 часа. Если билет возвращен за 24 часа до отправления, пассажиры смогут вернуть до 90% стоимости билета. С 1 ноября 70% от стоимости билета можно вернуть, если билет будет сдан за 2 часа до отправления поезда, до сих пор это можно было сделать за 4 часа.
С 4 ноября до конца года, 31 декабря, хозяйствующим субъектам, желающим создавать и развивать короткие цепочки поставок, предлагается подавать заявки в рамках стратегического плана развития сельского хозяйства и сел Литвы на 2023-2027 годы
Планируется поддержать новую деятельность, развитие новых или уже функционирующих коротких цепочек поставок, которые включают более широкое предложение ассортимента сельскохозяйственной и пищевой продукции, содействие прямым продажам сельскохозяйственной и пищевой продукции на местном рынке и создание сети сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции (логистические центры), например, расширение доступного ассортимента, круга потенциальных покупателей, поиск новых каналов сбыта, применение большего количества методов обработки, переработки, реализации продукции и т.д. Мероприятия должны осуществляться, уделяя много внимания внедрению цифровых решений. Деятельность будет поддерживаться посредством трех моделей помощи. На этот этап заявок выделено 2,5 млн евро, из которых не более 2 млн могут быть выделены на проекты в столичном регионе.