Что изменится с 1 ноября: главные нововведения, о которых важно знать

С 1 ноября до 3 ноября Будет запрещено останавливаться и/или парковаться автомобилям на подходах к Рокантишскому, Карвелишскому, Кайренайскому и Салтонишскому кладбищам, возле автобусных остановок, круговых перекрестков и въездных ворот кладбищ. На подъездах к кладбищу движение транспорта будет направлено по объездным маршрутам.

Движение к Рокантишскому кладбищу со стороны ул. Степонаса Батора. будет проходить через Науйойи Вильня по улицам Виршупис, А. Коелавичюс, Шяурес, Уосю, Кално и Рокантишкю. Автомобили можно будет парковать на стоянках и обочинах дорог, где они не препятствуют движению транспорта и нет запрещающих парковку знаков. На участке по направлению к кладбищу Рокантишкес движение будет идти в одном направлении (в сторону улицы Виршупис), что позволит проехать маршрутным автобусам.