Что искали жители Литвы в Google в 2023 году?

Г. Карпавичюте, менеджер по маркетингу Google в странах Балтии, отмечает, что поисковая система Google, которой в этом году исполняется 25 лет, стала примером технологии, которая помогает людям быстро решать проблемы или, по крайней мере, находить решения. Пожалуй, лучше всего это иллюстрирует тенденция к появлению вопросов, начинающихся со слова "почему". Среди актуальных загадок, на которые люди искали ответы в этом году, были следующие:

* почему составляется Красная книга Литвы,

* почему листья помидоров желтеют или краснеют,

* почему нужно беречь леса Литвы и т. д.

— все это свидетельствует о стремлении жителей Литвы лучше понимать и заботиться ою окружающей среде.