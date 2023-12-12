Что искали жители Литвы в Google в 2023 году?

"Google помогает людям лучше понять мир, в котором мы живем. Тенденции поиска этого года показывают самые важные события, явления и проблемы, которые имели значение для Литвы и всего мира в этом году", — говорит Габия Карпавичюте, руководитель отдела маркетинга Google в странах Балтии.
Мощный старт сборной Литвы на чемпионате мира по баскетболу в этом году словно магнит притягивал общественный интерес к невероятной игре команд, игроков, а также времени проведения матчей. Не меньший интерес в Литве вызвала кампания Radarom в поддержку Украины.
Вопросы городского и регионального управления также интересовали многих, о чем свидетельствует большое количество запросов. Наибольшее внимание привлек Валдас Бенкунскас, который стал мэром Вильнюса. Мощный бросок на яхте через Атлантику привел в этот же список известного каунасца Ауримаса Валюявичюса. Интересовали пользователей также: песенный конкурс "Евровидении" и его победительница конкурса — шведская певица Лорин, а также участница от Литвы — Монике Линките. В поисковых трендах Google за год отразилась и самая громкая в социальных сетях драма развода - конфликт между Викторией Сигель и Лауринасом Суодайтисом. Оба они попали в десятку самых популярных личностей.
Пользователи Интернета много раз искали в Google информацию о группе Rammstein, которая в этом году выступала в Вильнюсе. Концерт Imagine Dragons, "Евровидение", ралли "Дакар", Кубок мира по баскетболу и традиционные праздники, такие как Пасха, Масленица и Йонинес, также попали в список событий и мероприятий.
Список фильмов и телесериалов показывает, что Литву не обошел мировой кинофеномен этого года "Барбенгеймер" — фильмы "Барби" и "Оппенхаймер". Судя по многочисленным поискам, сериалы о семейке семьи Адамс "Среда" ("Wednesday") и о жизни дочери-подростка и матери "Джинни и Джорджия" также вызвали интерес широкой аудитории в Литве. Культовый режиссер Джеймс Кэмерон также не преминул напомнить о себе в этом году, выпустив "Аватар 2" и "Кот в сапогах", которые покорили молодое поколение.
Влияние игрового сообщества заметно в списке поисковых запросов на технологические новинки и запуски новых продуктов. Среди них: Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate III и Diablo IV. Однако самой яркой тенденцией в поиске технологических инноваций в этом году стало желание познакомиться с искусственным интеллектом — ChatGPT и Character.ai. Также, как и каждый год, большое внимание привлекли презентации телефонов — Iphone 15 и Samsung Galaxy S23.
Г. Карпавичюте, менеджер по маркетингу Google в странах Балтии, отмечает, что поисковая система Google, которой в этом году исполняется 25 лет, стала примером технологии, которая помогает людям быстро решать проблемы или, по крайней мере, находить решения. Пожалуй, лучше всего это иллюстрирует тенденция к появлению вопросов, начинающихся со слова "почему". Среди актуальных загадок, на которые люди искали ответы в этом году, были следующие:
* почему составляется Красная книга Литвы,
* почему листья помидоров желтеют или краснеют,
* почему нужно беречь леса Литвы и т. д.
— все это свидетельствует о стремлении жителей Литвы лучше понимать и заботиться ою окружающей среде.
Вот самые популярные поисковые запросы Google о Литве в 2023 году.
ТОП года
FIBA World Cup
Выборы
"Radarom"
"Оппенгеймер"
Израиль
Виктория Сигель
Палестина
Мэтью Перри
Синдром Туретта
Раммштайн
Люди
Виктория Сигел
Лорин
Валдас Бенкунскас
Лауринас Суодайтис
Эд Ширан
Ауримас Валуявичюс
Розе Намаюнас
Эндрю Тейт
Индре Бурлинскайте
Моника Линките
События и мероприятия в 2023 году
FIBA World Cup Чемпионат мира по баскетболу
Евровидение
Выборы в муниципальные советы и мэров
Пасха
Концерт группы "Rammstein"
Ралли "Дакар"
Матч чемпионата мира по баскетболу Литва - Сербия
Марди Гра
Середина лета
"Imagine Dragons" концерт
Технологические инновации и запуск новых продуктов
ChatGPT
Character.ai
" Iphone 15
" Лунная миссия "Chandrayaan-3
" Наследие Хогвартса
" Samsung Galaxy S23
" Baldur's Gate III
"Атомное сердце"
"Starfield"
"Diablo IV"
Фильмы и сериалы
"Оппенгеймер"
"Барби"
"Wednesday"
"Джинни и Джорджия"
"Последние из нас"
"Аватар 2"
"Кот в сапогах"
"Пять ночей у Фредди"
"Кит"
"Человек-паук: Через паутину"
Знаменитые люди, которые ушли из жизни
Мэтью Перри
Виталия Катунските
Дайва Рудокайте
Тина Тернер
Альма Адамкене
Кен Блок
Зита Кельмицкайте
Даля Тейшерските
Ангус Клауд
Йонас Чепулис
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