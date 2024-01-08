Что делать, если вы почувстовали запах газа в доме?

Эксперты компании ESO делятся советами и объясняют, что делать, если вы почувствовали дома запах газа.
"Если вы почувствовали резкий запах газа в помещении и заподозрили утечку, то следует немедленно отреагировать, в идеале, перекрыв входной газовый кран перед газовыми приборами. Следует также настеж открыть окна и двери и устроить сквозняк. Это позволит снизить концентрацию газа в воздухе и уменьшить риск взрыва. После этого, следует покинуть помещение и как можно скорее сообщить о возможной утечке в аварийную газовую службу ESO по телефону 1804. После получения звонка специалисты немедленно прибудут для проверки объекта", — объясняет Марюс Риндокас, начальник отдела эксплуатации газовых сетей ESO.
Не менее важно, перед тем, как покинуть здание, оповестить соседей об утечке.
"Разумеется, в зоне утечки газа нельзя курить или пользоваться источниками огня. Кроме того, о чем люди часто не задумываются, в помещениях с утечкой газа не следует использовать любые электроприборы, выключатели, розетки, даже телефоны. Безопаснее постучать в дверь соседей, чтобы предупредить их, чем звонить в дверь. Как уже говорилось выше, выходя из помещения, где чувствуется запах газа, следует позвонить в службу спасения", — объясняет Риндокас.
Эксперт также обращает внимание на основные правила безопасной установки и эксплуатации газового оборудования. По словам эксперта, газовые приборы, питающиеся от также и от электричества (например, газовые плиты с электрической зажигалкой или духовкой), должны иметь заземление. А чтобы зажечь конфорку, следует придерживаться четкого правила "сначала огонь, а газ подождет", а не наоборот, т.е., прежде чем отвернуть газовый вентиль, следует сначала поднести огонь.
"Перед включением газовых приборов также рекомендуется проверить функциональность вентиляции. Направление воздушного потока следует прощупать рукой. Наконец, у некоторых людей есть привычка регулярно выключать газовый вентиль рядом с плитой. Это очень хорошая привычка, однако очень важно убедиться, что газовая плита или другой прибор не включен, прежде чем открывать вентиль", — советует представитель ESO.
Марюс Риндокас также отмечает, что жители должны периодически проводить профилактическое обслуживание своего газового оборудования. Эти услуги предоставляют специализированные компании, к которым потребители могут обращаться.