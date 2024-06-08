2024.06.08 16:37

Что делать, если вас укусила собака на улице?

 
ru.DELFI.lt
Basendžių veislės šuo
Basendžių veislės šuo
ФОТО: Asm. albumo nuotr.
С наступлением теплой погоды и увеличением количества людей, проводящих время на свежем воздухе, в Государственную продовольственно-ветеринарную службу поступает все больше сообщений об укусах собак. Как предотвратить подобные инциденты и что делать, если вас укусила незнакомая собака, рассказывают специалисты.

Прежде всего, Служба предупреждает: будьте бдительны и ответственны - относитесь к незнакомым собакам с должным уважением. Не подходите к незнакомой собаке и не пытайтесь ее погладить или потрогать. Собаки могут быть чувствительны к окружающей среде, прикосновениям или другому вниманию со стороны незнакомцев по разным причинам (течка, старость, плохое настроение, другие факторы окружающей среды, такие как колебания температуры или повышение уровня озона), поэтому владельцы собак должны следить за тем, чтобы их питомец находился на поводке, а при необходимости надевать специально приспособленный намордник.

Во-вторых, владельцы должны заботиться о своих собаках, не допуская, чтобы животные представляли угрозу для других людей, животных, их здоровья или жизни, и не оставлять их без присмотра в общественных местах. Это особенно актуально с наступлением теплой погоды и приближением детских летних каникул, когда люди проводят больше времени на свежем воздухе.

Использование владельцами животных желтых знаков (такие как лента, ошейник или поводок), может помочь избежать неприятных ситуаций, так как этот знак указывает на то, что собака чувствительна, ей нужно больше пространства и уединения.

Однако, если такой случай все же произошел и собака укусила человека, пострадавшему следует немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы оценить травму и, оценив риск, назначить профилактические меры по предотвращению бешенства. В прошлом, когда бешенство не так эффективно контролировалось, при контакте с собакой (укус, царапина) человеку приходилось проходить долгий и болезненный курс уколов.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба напоминает, что на данный момент Литва объявлена страной, свободной от бешенства, и за последние несколько лет не было зафиксировано ни одного случая заражения. Но, хотя риск остается минимальным, не стоит недооценивать это заболевание - последствия могут быть очень серьезными.

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