Члена „Национального объединения“ обвиняют в разжигании межнациональной розни

Лаучене заметила, что ее статья касается не всех представителей других национальностей, а только тех, кто не уважает Литву, нелояльных, тех, кто не учит литовский язык , хотя живет здесь много лет.

„Он сказал: я строитель, работаю в бригаде с 5 литовцами. Молодцы парни. Я один русский и они со мной говорят по-русски. Я спросила, не хотите ли вы выучить литовский. Он ответил, а зачем мне литовский. Сколько вас тут осталось? Меньше миллиона да и тот тает как весенний снег. Послушайте, на каком языке говорят. Если вы думаете, что Вильнюс - столица Литвы, перестаньте так думать. Вильнюс вам не принадлежит, он принадлежит трем народам: русским, полякам и белорусам“, – пересказала беседу обвиняемая.