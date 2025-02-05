Члена „Национального объединения“ обвиняют в разжигании межнациональной розни

Статья Лаучене „ЛИТОВЕЦ, твоя страна в опасности! Люди других национальностей перенимают правление! Открой глаза!“ (LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!), в июне 2023 года была опубликована на странице партии „Национальное объединение“ (НО).
Высказанные в этой статье утверждения многим показались из ряда вон выходящими, поэтому поступило заявление в полицию. Полиция сначала не хотела начинать расследование, но после вмешательства прокуратуры дело было передано в суд.
72-летняя Лаучене - активный член НО, она была кандидатом партии в вильнюсский горсовет, Европарламент. Сейчас она на пенсии. Большую часть своей жизни женщина проработала учителем английского языка.
В суд поддержать Лаучене пришло больше 30 ее однопартийцев. В зале на всех хватило места, но судья Эвелина Петрайтене такое столпотворение не обрадовало, поэтому часть людей перевели в соседний кабинет, где они могли следить за заседанием удаленно.
Группа поддержки еще пыталась спорить с судьей, но она ответила, что решение принято, а в суде нет нормальной вентиляции.
„Больше никаких дискуссий. У обвиняемой есть право на оперативное, быстрое рассмотрение дела. Чтобы не пришлось проветривать зал каждые 10 минут, у нас есть право на безопасные условия труда“, – заявила Петрайтене.
Один из мужчин был возмущен: „Абсурд, люди отпросились с работы, пришли поддержать, а суд демонстрирует неуважение. Как это нет вентиляции. Если суд так не уважает людей, то как мы можем уважать суд. Мы ведь не преступники“.
Из-за этой ситуации заседание началось на час позже. Затем прокурор Шарунас Шимонис зачитал обвинительный акт.
Правоохрана отметила в публикации Лаучене три заявления о представителях других национальностей, злостно не изучающих литовский: „Поэтому пусть они осмелятся вслух сказать: поезжайте домой и холите вашу широкую, необъятную родину, а мы будем холить свою, но без вас. Но если вы хотите здесь остаться, пожалуйста: создавайте бизнес, семьи, ходите только в литовские школы и беспрекословно подчиняйтесь Конституции и законам Литвы“.
„Это не только тупость народа или неспособность говорить на других языках, это еще и страшная ненависть, внутреннее бешенство из-за того, что наш народ лучше образован“.
„Не пытайтесь предъявлять Литве какие-либо требования, вас здесь никто не обижает. Это вы обижаете и ни во что ставите литовский народ, пользуясь благосостоянием, которое он создал“.
По словам Шимониса, этими заявлениями Лаучене публично унижала живущих в Литве евреев, русских, поляков, белорусов, украинцев за их язык, происхождение, убеждения и взгляды.
„Обвиняемая распространяла идею, что литовцы должны проявлять меньше толерантности к таким народам, что только чистокровные литовцы должны занимать позиции в органах власти в Литве“, – сказал прокурор.
Сама Лаучене обвинения не признала, она выступила с речью почти на два часа, объясняя, почему решила написать этот текст.
„Я из христианской семьи, основными ценностями в семье был Бог и любовь к родине. Поэтому моя жизнь всегда была Бог и родина, а все остальное – само собой разумеющееся“, – сказала она.
„Я рада, что стоя здесь, потому что за всю мою жизнь я ни разу не взяла взятку, не украла ни цента. Я думаю лишь об одном, останется ли на карте моя родина Литва“, – продолжила Лаучене.
Она подчеркнула, что написала то, о чем давно говорила вполголоса, но боялась лишиться работы и столкнуться с другими проблемами.
„Это секрет в обществе. Какой секрет? Простой. Нас, литовцев, на нашей родине, в родном краю все с большей наглостью загоняют в угол. Нагло требуют от нас удовлетворить просьбы представителей других национальностей, их желания, требования. В Вильнюсе говорят на славянском. Я слышу только русский язык. Если услышала литовский, значит, сегодня мне повезло. Вильнюс уже не литовский город“, – сказала она.
Лаучене заметила, что ее статья касается не всех представителей других национальностей, а только тех, кто не уважает Литву, нелояльных, тех, кто не учит литовский язык, хотя живет здесь много лет.
Последней каплей для нее стала беседа с украинцем, живущим здесь 4 года, но говорящим исключительно по-русски.
„Он сказал: я строитель, работаю в бригаде с 5 литовцами. Молодцы парни. Я один русский и они со мной говорят по-русски. Я спросила, не хотите ли вы выучить литовский. Он ответил, а зачем мне литовский. Сколько вас тут осталось? Меньше миллиона да и тот тает как весенний снег. Послушайте, на каком языке говорят. Если вы думаете, что Вильнюс - столица Литвы, перестаньте так думать. Вильнюс вам не принадлежит, он принадлежит трем народам: русским, полякам и белорусам“, – пересказала беседу обвиняемая.
Она сказала, что в своей статье она выполнила свой гражданский долг - предупредила соотечественников о проблемах, которые могут привести к исчезновению страны.
В своей речи она не раз цитировала 14 ст. Конституции, в которой сказано: „Государственный язык – литовский язык“.
Прокурор Шимонис упомянул 29 ст. Конституции: „Перед законом, судом и другими государственными институтами или должностными лицами все лица равны. Не допускаются ограничение прав человека и предоставление ему привилегий в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, вероисповедания, убеждений или взглядов“.
„Надо понимать, что вы выступаете за привилегии для литовского языка и людей, говорящих по-литовски? Или я что-то не так понял“, – интересовался прокурор.
Лаучене сказала, что надо учить как можно больше языков, об этом она всегда говорила детям в школе.
Адвокат Лаучене Томас Янушкявичюс сказал Delfi, что в статье высказала патриотическая позиция по актуальному для общества вопросу.
На следующих заседаниях суд опросит свидетелей по этому делу – сообщивших о статье в органы правоохраны Марка Адама Харольда и частного детектива Олегаса Риманаса. Кроме того, свои выводы представят эксперты, исследовавшие текст.