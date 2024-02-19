Члена демократической партии исключат за антисемитское сообщение

Копией сообщения Лупшицас поделился в социальной сети фейсбук.

"Это письмо (которое попало в виртуальную урну, где им обоим и место – автору и письму) – Юозас Рачюнас, работник правления Фонда социального страхования "Содра", член демократического союза "Во имя Литвы" прислал мне в мессенджер. Жду воплей, "это не мы", это не то отделение вообще-то... Хакеры, котики и т.д.", – писал он.

Он сказал, что ждет решения партии.

"Когда меня спрашивают, есть ли еще в Литве антисемитизм? Посмотрите – потом говорите, что думаете, и посоветуйте мне, пожалуйста, надо ли мне нанимать охрану и посылать счета этой партии, если ее члены, работники "Содры", располагающие всей информацией обо мне и связями, угрожают убить меня", – писал Лупшицас.

Глава администрации демократического союза "Во имя Литвы" Арнолдас Пикжирнис заверил Delfi, что "решение будет быстрым и однозначным".