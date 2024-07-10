Читателя удивила цена на литовское мороженое в Германии: торговцы говорят, что упущена одна деталь

„Наша дочь сейчас учится в Германии, она очень удивилась, когда увидела в одном торговом центре литовское мороженое. Но еще больше был удивлен я, когда увидел цену на это мороженое в Литве“, – писал мужчина.

В Литве мороженое почти в два раза дороже, чем в Германии. Мороженое KAR KAR/Baltoji varnelė компании Klaipėdos pienas в Литве стоит 7,39 евро за 950 мл/550 г, а в немецком Kaufland всего 3,79 евро.

„Интересно, откуда такая разница – снова „разные расходы на логистику“, а может жадность торговцев?“, – шутил читатель.

Он зафиксировал цену на это мороженое в магазинах Maxima. Представители сети заметили, что в Германии мороженое продавали со скидкой.