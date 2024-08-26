Читателя портала беспокоит появление лисы во дворе – ничего не боится, пытается зайти в дом

По словам женщины, лисицы приходят не только в ее двор, но и во двор к ее сестре, к соседям, приходят и во двор больницы.
„Соседи раньше снаружи оставляли ботинки, так утром находили только по одному из пары. Потом заметили лисят и поняли, что это лисята уносят. В прошлом году было трое лисят, в этом только один. Муж думает, может, отбился от семьи.
Ни отца ни матери не видно, только один, красивый, молодой. Очень милый. Сидим вечером, видим – лиса в теплице. Потом выбежала, пошла к огороду, оборачивается. Ничего не боится. Я пошла в дом, она за мной“, – рассказала Дануте.
„Приходит этот лисенок и к моей сестре. Она много работает, редко бывает во дворе, вот он и стал к ней ходить. Сестра находит следы то во дворе, то в теплице. Он подкопал перцы чили. Там забор деревянный, лиса сделала подкоп. Сестра закопала лаз, лиса снова прокопала“, – рассказала Дануте.
Она сказала, что никто лису не приручал, поэтому трудно понять, почему она такая бесстрашная.
Натуралиста Дейвидаса Макавичюса этот рассказ не удивил – лисицы не боятся людей.
„Лисицы все чаще приходят в город, за границей нормально, что они живут в городе. В Мажейкяй мы тоже наблюдаем, что лисицы уносят ботинки. Обувь из кожи, а кожа – еда.
Чаще всего это делают годовалые особи, неопытные, бесстрашные. Взрослые лисицы понимают, что ботинки не съешь. Молодым особям сложно найти еду, вот они и приходят к людям.
Жители часто оставляют во дворе еду для собак и кошек. Лиситам такую добычу найти легче, чем поймать кого-то на ужин“, – сказал Макавичюс, заметив, что важно не оставлять еду и мешки с мусором, потому что лисы могут их разорвать.
„Обычно если хищник идет к человеку - он болен, может, бешенство, может, чесотка. Все это можно увидеть по поведению и внешнему виду животного.
Лисята, выросшие в городе, будут здесь держаться и когда вырастут, поскольку это привычное для них место.
Важно избегать контакта, не оставлять еду. Можно установить фонари с датчиками на движение, хлопнуть в ладоши, когда увидите лису, чтобы ее отпугнуть. Если рядом ходят дикие животные, не выпускайте собак и кошек, чтобы они не заразились разными болезнями или не пострадали“, – советует натуралист.