Читательница портала рассказала о неприятном опыте в поликлинике: меня оскорбляли

В эту поликлинику я и мой сын ходим давно. Больше недели назад я ходила к семейному врачу. Поскольку у меня серьезные проблемы со здоровьем, а причину врачи пока не могут найти, мне дали направления к разным специалистам. Я села со списком в кабинете медсестры, началась регистрация, я в своем рабочем календаре искала подходящее время. Зарегистрировалась к одному специалисту и заметила, что дата мне не подходит, попросила поменять.

Медсестра разозлилась – оказывается у нее завис компьютер, придется ждать 5 минут, потом я смогу сама зарегистрироваться. Я извинилась. Сказала, что я очень устала после работы, поэтому сразу не сориентировалась, без проблем – запишусь сама. Медсестра ответила: "Хорошо, что нам легко здесь работается". Реплика была неприятной, но я не реагировала, подумала, выдался тяжелый день. Тут зазвонил мой рабочий телефон. Я стала искать его в кармане, чтобы выключить звук, тут меня стали поучать, говоря, что из-за таких, как я, кто не выключает звук в телефоне, к вечеру болит голова. Я спросила, с каких пор в поликлинике надо выключать звук телефона? Тогда медсестра сняла очки и стала поучать меня: "Нормальные, образованные и культурные люди знают это и без предупреждений".