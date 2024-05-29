Читательница портала рассказала о неприятном опыте в поликлинике: меня оскорбляли

В эту поликлинику я и мой сын ходим давно. Больше недели назад я ходила к семейному врачу. Поскольку у меня серьезные проблемы со здоровьем, а причину врачи пока не могут найти, мне дали направления к разным специалистам. Я села со списком в кабинете медсестры, началась регистрация, я в своем рабочем календаре искала подходящее время. Зарегистрировалась к одному специалисту и заметила, что дата мне не подходит, попросила поменять.
Медсестра разозлилась – оказывается у нее завис компьютер, придется ждать 5 минут, потом я смогу сама зарегистрироваться. Я извинилась. Сказала, что я очень устала после работы, поэтому сразу не сориентировалась, без проблем – запишусь сама. Медсестра ответила: "Хорошо, что нам легко здесь работается". Реплика была неприятной, но я не реагировала, подумала, выдался тяжелый день. Тут зазвонил мой рабочий телефон. Я стала искать его в кармане, чтобы выключить звук, тут меня стали поучать, говоря, что из-за таких, как я, кто не выключает звук в телефоне, к вечеру болит голова. Я спросила, с каких пор в поликлинике надо выключать звук телефона? Тогда медсестра сняла очки и стала поучать меня: "Нормальные, образованные и культурные люди знают это и без предупреждений".
Она говорила на повышенных тонах, я разнервничалась, ведь звонок никому не мешал: она сидела за компьютером, я по телефону не разговаривала, нашла его и отключила.
Домой я вернулась в плохом настроении, чувствовала себя как тряпка, о которую вытерли ноги.
Мы идем к врачам за помощью, на такие нападки в поликлинике я не надеялась. Я обратилась к заведующей отделением, на следующий день мне позвонила медсестра и извинилась, стала оправдываться, что произошло недоразумение, ничего плохого она не хотела, у нее было много работы.
Я сказала, что все мы устаем, но это не причина срываться на других. Я приняла извинения. Мне было достаточно звонка с извинениями – у всех бывает плохое настроение.
Но этим все не закончилось. Поскольку серьезно заболел мой сын, мы приехали к дежурному врачу в поликлинику, врач его осмотрела и дала направление к семейному врачу, чтобы она решила вопрос лечения.
Сыну 14 лет, он страдает аутистическим расстройством. С малых лет я вожу его в центры развития, к разным специалистам, сын посещает спецшколу в Вильнюсе.
Мы приехали в назначенное время, сели у кабинета и стали ждать своей очереди. Поскольку кабинет медсестры маленький и находится у двери, было слышно все, о чем говорили в кабинете. Сначала я не обращала внимания на разговор, потом услышала нашу фамилию. Я услышала, что опять я пришла со своим сыном. Обсуждали моего сына. Медсестра громко сказала врачу, что "эта мама все таскает и таскает своего сына по центрам развития, к психиатрам – маме нужен психиатр, а не ребенку".
Хочу заметить, что к психиатру с сыном надо было идти, чтобы получить справку для выдачи знака "инвалид" на автомобиль. Такой порядок. И вообще – не ее дело, к каким специалистам ходит мой сын, она не знает, как мы живем, не знает, с какими проблемами я сталкиваюсь как мать недееспособного ребенка. От таких разговоров мне стало дурно. Тут медсестра перешла к моей истории болезни. Слышу разговор о том, как много специалистов я за последнее время посетила – напомнила, как я жаловалась на зуд на внутренней части бедра. Потом увидела, что я недавно посещала акушера, стала комментировать, что "она пасется на сайтах знакомств, поэтому между ног и чешется. Меньше паслась бы, не чесалось бы".
Меня такие разговоры шокировали, а ведь только день прошел с тех пор, как она извинилась передо мной.
У меня есть проблемы с кожей – было много исследований, врачи не могут найти причину. Это болезнь не связана с гинекологией, это не венерическое заболевание. К акушеру я ходила по направлению самого врача, проходила по программе профилактики рака. Мне трудно описать, что я чувствовала, когда все это услышала.
Ради сына я решила ждать визита к врачу. Уходя, я сказала медсестре, что мне психиатр не нужен, что кожа у меня чешется не потому, что я "пасусь" на сайтах знакомств, это не венерическое заболевание. Я сказала, что слышала все, что обо мне говорили.
Медсестра сначала растерялась, а потом спросила: "А откуда вы знаете, что я говорила о вас?".
Я сказала, что слышала свою фамилию, обо всем говорили громко, включая историю болезни моего сына.
Я сразу пошла к заведующей. Там не сдержалась, расплакалась. Рассказала, обо всем. У нее была какая-то медсестра. Обе женщины пришли в ужас, когда услышали мой рассказ, извинились передо мной, заметили, что с этой медсестрой есть проблемы, надо что-то делать.
Я сказала, что меня задело поведение врача, которая все это слышала, но не остановила медсестру.
Я дважды письменно обратилась в администрацию, так как дважды столкнулась с оскорблениями и нападками.
Через несколько днем мне позвонила заведующая, спросила, как я себя чувствую. Я сказала, что очень плохо чувствую себя морально.
Заведующая информировала меня, что составлен служебный рапорт, но все затянется, будет расследование, скорее всего, мне придется писать объяснительную, но кардинальных изменений не будет.
Я спросила у нее, как на все реагирует сама медсестра. Мне сказали, что ее объяснения еще не получили, все не так просто, поскольку медсестра может обвинить их в моббинге. Так что тогда со мной? Как назвать то, что я слышала? Где эта грань? Где профессиональная этика? Где конфиденциальность? Как мне доверять врачу? Кто защитит меня от такого медперсонала? К кому мне обращаться за помощью?
Конечно, мы поменяем врача. Наверное, поменяем и поликлинику. Здесь безопасность пациента не гарантирована.
как я поняла, поликлиника никак не может повлиять на таких "специалистов", поэтому люди должны знать, с чем столкнулась я и избегать таких медработников.