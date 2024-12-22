Читатели портала выбрали самую красивую елку маленьких городов Литвы

Первое место – молетская елка
За молетскую елку проголосовали 44% участников опроса.
Второе место – ширвинтская елка
23% голосов получила ширвинтская елка.
Третье место – тельшяйская елка
На почетном третьем месте - Тельшяйская елка, получившая 6% голосов.
Четвертое место – Варена и Пасвалис
По 4% голосов получили елки Варены и Пасвалиса.
На пятом месте – Кедайняй и Йонишкис
На пятом месте собравшие по 3% голосов елки Кедайняй и Йонишкиса.
Шестое место – Купишлис, Лаздияй и Укмерге
По 2% получили елки Купишкиса, Лаздияй и Укмерге.
Седьмое место разделили 7 городов: Тракай, Таураге, Друскининкай, Биржай, Пренай, Бирштонас и Паланга
Тракайская елка
Таурагская елка
Друскининкайская елка
Биржайская елка
Пренайская елка
Бирштонская елка
Палангская елка