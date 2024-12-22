2024.12.22 07:10

Читатели портала выбрали самую красивую елку маленьких городов Литвы

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Trijų pirmųjų vietų nugalėtojos
Trijų pirmųjų vietų nugalėtojos
ФОТО: Delfi koliažas

В этом году елки в небольших городах Литвы украшены не менее роскошно, чем в крупных. На этот раз читатели портала выбрали двух бесспорных лидеров - рождественские елки Молетай и Ширвинтос.

Первое место – молетская елка

Mylimiausia eglutė išrinkta Molėtuose sužibusi Kalėdų eglė

За молетскую елку проголосовали 44% участников опроса.

Второе место – ширвинтская елка

Širvintų Kalėdų eglė

23% голосов получила ширвинтская елка.

Третье место – тельшяйская елка

Telšių Kalėdų eglė

На почетном третьем месте - Тельшяйская елка, получившая 6% голосов.

Четвертое место – Варена и Пасвалис

Varėnos (kairėje) ir Pasvalio eglės

По 4% голосов получили елки Варены и Пасвалиса.

На пятом месте – Кедайняй и Йонишкис

Kėdainiuų (kairėje) ir Joniškio eglės

На пятом месте собравшие по 3% голосов елки Кедайняй и Йонишкиса.

Шестое место – Купишлис, Лаздияй и Укмерге

Kupiškio, Lazdijų ir Ukmergės eglės

По 2% получили елки Купишкиса, Лаздияй и Укмерге.

Седьмое место разделили 7 городов: Тракай, Таураге, Друскининкай, Биржай, Пренай, Бирштонас и Паланга

Тракайская елка

Trakų Kalėdų eglė

Таурагская елка

Tauragės Kalėdų eglė

Друскининкайская елка

Druskininkų Kalėdų eglė

Биржайская елка

Biržų Kalėdų eglė

Пренайская елка

Prienų Kalėdų eglė

Бирштонская елка

Birštono Kalėdų eglė

Палангская елка

Palangos Kalėdų eglė

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