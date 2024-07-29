Читатель такого не ожидал: я купил билет в 3 класс, а не в вагон для скота

Второй класс – это 6-местное купе, в котором едут 4 человека. Третий – то же купе, но в нем сидят 6 человек, а цена билета наполовину меньше. Супер! Ничего страшного, если сидеть 4 часа с пятью людьми в одном купе, что там может случиться?
Нахожу свое место – в купе с двумя девушками. Следующая остановка – Кретинка. Заходят другие пассажиры, но не в наше купе. Через несколько минут слышу, что в вагоне что-то происходит.Какие-то парни (23–24 лет) ходят и, кажется, ищут себе место. Слышу, как говорят: „тут много людей, идем дальше“. Мне их слова показались странными. Ведь на билете есть номер купе и места. Я про себя начал молиться - только не к нам.
К сожалению, мы в 6-местном купе были втроем. Парни это увидели и решили сесть с нами. Лица у новых попутчиков были красные (возможно парни были нетрезвыми), говорили они громко, шумели, опустили полки наверху, улеглись на них. Через минуту пошел разговор о том, что надо скорее пиво доставать из рюкзаков. Я едва не потерял сознание, когда услышал, что едут они со Вильнюса.
Тут пришел кондуктор. Я обрадовался, надеялся, что меня избавят от деградировавших попутчиков. Однако кондуктор только спросил:
– Почему вы не на своих местах?
– В нашем купе много людей. Мы посидим здесь. Все хорошо, мы не мешаем.
– Посмотрим хорошо ли. Если войдут люди, вам придется освободить места, – сказал кондуктор и ушел.
Я от всего сердца возненавидел эту троицу с первого момента, как их увидел, но что себе думает работник ЛЖД? Суббота, поезд почти полный уже в Кретинге, а кондуктор говорит, что там посмотрим и уходит? Разве непонятно, что дальше войдут новые пассажиры, увидят, что место занято, пойдут искать другое? Неужели трудно понять, что это замкнутый круг? Система, в основе которой лежит соблюдение инструкции понятной пятилетнему ребенку, рушится из-за ее несоблюдения пассажирами и кондуктором.
Поезд тронулся, а парни уже строят планы, как закроют купе и больше никого в него не пустят. Кроме того, за закрытой дверью смогут спокойно пить, чтобы их не заметили. Я сидел ближе к двери, один из них спросил меня, не против ли я, если он закроет двери. Я сказали, что я против.
Поезд остановился на следующей станции. В купе хотели сесть две женщины - молодая и постарше. Я сел подальше, чтобы уступить место (допустил ошибку). Обе поместились. в 6-местном купе мы оказались ввосьмером (6 сидят и 2 лежат), итак 3 класс трансформировался в 4-ый. В купе хотела войти еще одна женщина, чье место было здесь, но, увидев, что мест нет, пошла искать другое (бормоча о том, что нет никакого порядка). Конечно, кондуктор не появился.
Парни стали заигрывать с новой пассажиркой, которая была помоложе. Блондинка сначала не реагировала на их попытки флиртовать, но потом стала наслаждаться вниманием троих парней. Тут она вместе с ними стала шуметь, выступила за то, чтобы была закрыта дверь. Началось распитие пива с курением (и то и другое запрещено). Девушка пила пиво, рассказывала о себе, обменивалась данными в инстаграме. Алкоголь предлагали всем попутчикам, но не все пока приняли приглашение. Через час девушка, с которой я сел в Клайпеде, сама попросила алкоголь (тут уже в ход пошла водка с соком), делала селфи с парнями, одним словом, пошло веселье.
Что самое печальное, именно другие пассажиры дали добро на такое скотское поведение. Двое пассажиров вышки на промежуточных станциях, в купе осталось 6 человек, но вскоре вошли двое мужчин, и нас снова стало 8. Они также быстро подружились с инициаторами пирушки. Мне это было сложно понять. Наверное, некоторым людям сложно устоять перед социальным давлением или же эта троица какие-то супер манипуляторы.
Чем был занят я? Включил наушники и смотрел в окно, чтобы как можно меньше участвовать в этой деградации. Однако гадости в свой адрес все же слышал. Иногда я мечтал, молился, чтобы поезд съехал с рейсов, ведь не хотел провести 4 часа в таком хлеву.
За час до Вильнюса я не выдержал и вышел из купе с вещами, оставшееся время простоял в коридоре. Конечно, можно было жаловаться? Но кому? Кондуктору, который слово боится сказать? Кроме того, выпито было немало, поэтому и негатив в мой адрес угрожал бы моему здоровью и целости моих вещей. Почему я должен выступать в роли няня и наводить порядок там, где этим должны заниматься ответственные работники? Наконец, я не ябеда, не в моем стиле бегать и просить о помощи.
Поездка была испорчена. Желание пользоваться услугами железной дороги и рекомендовать их другим пропало надолго. И это жаль, поскольку я люблю ездить на поезде, а все проблему мог решить кондуктор, если бы выполнял свою работу.
Да, я брал билет в 3 класс, но не значит, что брал билет в вагон для скота. Все, чего я хотел, это спокойно провести 4:37 ч. и почитать книгу.