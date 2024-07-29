Читатель такого не ожидал: я купил билет в 3 класс, а не в вагон для скота

Парни стали заигрывать с новой пассажиркой, которая была помоложе. Блондинка сначала не реагировала на их попытки флиртовать, но потом стала наслаждаться вниманием троих парней. Тут она вместе с ними стала шуметь, выступила за то, чтобы была закрыта дверь. Началось распитие пива с курением (и то и другое запрещено). Девушка пила пиво, рассказывала о себе, обменивалась данными в инстаграме. Алкоголь предлагали всем попутчикам, но не все пока приняли приглашение. Через час девушка, с которой я сел в Клайпеде, сама попросила алкоголь (тут уже в ход пошла водка с соком), делала селфи с парнями, одним словом, пошло веселье.