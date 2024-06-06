Читатель предупреждает: за женщинами на палангском пляже наблюдают извращенцы

„На женском пляже в Паланге я столкнулась с тем, что кто-то вел наблюдение и возможно снимал женщин на видео. Двое мужчин постоянно меняли местонахождения - ходили от куста к кусту, они были в масках, таились в кустах, возможно, снимали женщин на видео. Когда они заметили, что я их фотографирую, ненадолго ушли, но потом снова вернулись“, – рассказала Анастасия.
По ее словам, мужчины прятались в дюнах над пляжем. Когда Анастасии надоело наблюдение, она пошла в сторону мужчин и крикнула, чтобы они убирались прочь, тогда они убежали.
„Бело неприятно и небезопасно. Хочется надеяться, что ситуация изменится, женщины смогут свободно вздохнуть и чувствовать себя в безопасности“, – писала она.
Представитель Литовской полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что полиция получает подобные сообщения, но редко.
„Если вы заметили подозрительных лиц, сразу же вызывайте полицию. Если есть возможность - сфотографируйте их, снимите на видео и передайте материалы в полицию“, – продолжил он.
Матонис рекомендовал выбирать места, где находится больше людей, там извращенцы появляются реже.