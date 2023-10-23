Читатель портала пыталась помочь аисту: ответ организации, отвечающей за опеку над животными, поразил

 
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ФОТО: L.Kodis

Ежегодно жители Литвы находят нуждающихся в помощи птиц, которые по разным причинам не смогли улететь в теплые края. Такой опыт был и у читателя Delfi Симоны, которая нашла аиста и обратилась в организацию, отвечающую за опеку над животными. Полученный ответ ее поразил.

"Я увидела, что аист не улетел, поэтому обратилась за помощью. Поскольку я живу в квартире, не могу взять птицу домой. Я искала информацию, куда обратиться. На вашем портале нашла статью за 2021 г. о том, что у организации Nuaras есть новое хорошее помещение для зимовки аистов.

Я позвонила в клайпедское отделение Nuaras, мне ответила девушка и сказала, что никаких аистов они не принимают и не собираются этого делать. Мне предложили оставить аиста на улице. Я позвонила в Каунасскую ассоциацию по опеке над животными и получила тот же ответ – оставьте на улице, мы не принимаем аистов, а всех, кого принимали - усыпили.

Вопрос - кто тогда зимует в новом уютном помещении, и когда начали так относиться к птице, которая считается предметом нашей национальной гордости?", – вопрошала Симона.

Delfi обратился в вышеупомянутые организации, но никаких комментариев не получил.

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