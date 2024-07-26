Число желающих получить водительские права растет: Regitra приняла дополнительные меры

В течение 2024 года в первом полугодии на практические экзамены зарегистрировались в общей сложности почти 80 тыс. будущих водителей, т.е. на 4 тысячи больше, чем в прошлом году за тот же период. При этом только в этом году было принято почти 8 тысяч практических экзаменов категории А, то есть на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году за тот же период. По мере увеличения потока клиентов в этом году к команде экзаменаторов Regitra присоединились 16 новых экзаменаторов – в настоящее время их работает более 100 по всей Литве.
Обычно экзамены по вождению можно сдавать со вторника по субботу, но, учитывая меняющийся поток клиентов, работа организуется в дополнительные дни – экзаменаторы работают и по понедельникам. За первое полугодие этого года для удобства клиентов было принято почти 3 тысячи дополнительных экзаменов.
Укрепляется сотрудничество с автошколами. Экзамены на категорию В генерируют самый большой поток. В течение 2023 г. в компании Regitra было проведено более 107 тыс. экзаменов этой категории, и их сдали 37 тысяч человек. Статистика показывает, что 72 % потенциальных водителей сдавали экзамен 1, 2 или 3 раза, а оставшиеся 28% - в среднем в 6 раз и заняли почти 60% мест практических экзаменов.
В поисках способов помощи будущим водителям подготовиться и успешно сдать практические экзамены компания Regitra взяла на себя инициативу и начала периодические встречи с автошколами. На встречах, проводимых совместно с инструкторами по вождению, обучающими будущих водителей, обсуждаются вопросы, возникающие во время экзаменов, наиболее распространенные ошибки, а также даются практические советы, как их избежать. За первое полугодие этого года представители компании Regitra встретились уже с более чем 350 инструкторами по всей Литве.
Чтобы будущие водители в день экзамена чувствовали себя увереннее и поверили в себя, сайт Regitra предлагает возможность виртуально осмотреть после экзамена автомобили и просмотреть уроки вождения.