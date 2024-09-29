Число нарушителей не сокращается: дорожная полиция остановила 11 проштрафившихся водителей

В течение нескольких часов (с 9 до 12 ч.) полицейские удалось остановили 9 пьяных водителей и двоих водителей без водительского удостоверения.
В Реше (Вильнюсский район) были остановлены 6 нарушителей: две нетрезвые женщины, трое нетрезвых мужчин и молодой человек (2006 г.р.) управлял BMW, несмотря на то, что у него нет прав на вождение.
В Швенченском районе полицейские остановили нетрезвого (1,33 промилле) водителя (1964 г.р.) мотороллера.
В Шальчининкском, Тракайском и Электренском районах были остановлены трое нетрезвых водителей (0,57, 0,61 и 1,22 промилле), кроме того, попался водитель без прав.
В 14 ч. полиция устроила рейд в Вильнюсе. Здесь попались двое нетрезвых нарушителей – один на самокате (1 промилле), а второй на Subaru - 1,13 промилле.
Самый глупый нарушитель попался на ул. Атейтес – мотоциклист не заметил полицейских и решил прокатиться на одном колесе и тут же попал в руки полицейских. За хулиганское вождение он будет лишен прав.