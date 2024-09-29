2024.09.29 07:03

Число нарушителей не сокращается: дорожная полиция остановила 11 проштрафившихся водителей

 
ru.DELFI.lt

В субботу, 28 сентября, Вильнюсская дорожная полиция проверяла водителей в столице и в районе. Во время рейда были остановлены 11 проштрафившихся водителей, прав лишился один мотоциклист.

В течение нескольких часов (с 9 до 12 ч.) полицейские удалось остановили 9 пьяных водителей и двоих водителей без водительского удостоверения.

В Реше (Вильнюсский район) были остановлены 6 нарушителей: две нетрезвые женщины, трое нетрезвых мужчин и молодой человек (2006 г.р.) управлял BMW, несмотря на то, что у него нет прав на вождение.

В Швенченском районе полицейские остановили нетрезвого (1,33 промилле) водителя (1964 г.р.) мотороллера.

В Шальчининкском, Тракайском и Электренском районах были остановлены трое нетрезвых водителей (0,57, 0,61 и 1,22 промилле), кроме того, попался водитель без прав.

В 14 ч. полиция устроила рейд в Вильнюсе. Здесь попались двое нетрезвых нарушителей – один на самокате (1 промилле), а второй на Subaru - 1,13 промилле.

Самый глупый нарушитель попался на ул. Атейтес – мотоциклист не заметил полицейских и решил прокатиться на одном колесе и тут же попал в руки полицейских. За хулиганское вождение он будет лишен прав.

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