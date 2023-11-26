Число кандидатов в президенты растет, но есть и печальный момент

 
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ФОТО: DELFI / Lukas Bartkus

В Литве оглашают все новых кандидатов в президенты. На сегодняшний день известно о таких претендантах на этот пост, как Аурелиюс Верига, Ингрида Шимоните, Гедромас Еглинскас, Дайнюс Жалимас, Валдас Туткус, Мантас Варашка, Антанас Кандротас (по кличке Целофанас). Все еще ждут, какое решение примут действующий президент Гитанас Науседа и адвокат Игнас Вегеле.

Своих кандидатов пока не назвали социал-демократы и либералы. Чего они ждут? О сложившейся ситуации в эфире радиостанции Žinių radijas говорили политологи Бернарас Ивановас и Лаурас Белинис.

Два кандидата - Еглинскас и Жалимас - порчеркивают, что проблема нынешнего президента - отсутствие договоренности с разными сторонами власти. Однако политолог Ивановас говорит, что в этом нет никакой интриги.

"Для интриги нужна какая-то вера в светлое будущее, перемены. Никаких перемен не будет", – считает политолог и называет происходящее политическим фарсом.

"Я бы сказал, что есть попытки дискредитировать сам процесс выборов. Я думаю, в интересах консерваторов превратить все в абсолютный цирк и абсурд, чтобы победа, которая вне всякого сомнения будет за Науседой, была максимально горькой, чтобы дискредитировала победителя, а все остальное - неважно", – сказал политолог.

Но есть определенный нарратив, будто Жалимас заберет голоса у Шимоните и откроет дверь для Вегеле.

Белинис сказал, что трудно сказать, произойдет ли это.

"Сложно сказать, кто у кого заберет голоса. Ясно одно - такое большое число кандидатов означает, что будет пробелам с голосами, их будут забирать друг у друга. Это так", – сказал собеседник, заметив, что пока никакой интриги нет.

Немалая поддержка есть у адвоката Вегеле, которой пока не сказал, будет ли участвовать в выборах.

"Шансы у Вегеле неплохие, думаю, в любом случае есть один печальный момент – литовцы верят в хорошую власть. Но, это неважно. Вегеле в данном случае - симптом серьезных проблем в нашей политической системе, этот человек не против системы, это человек из оппонирующей элиты", – сказал Ивановас, который считает, что Вегеле не одержит победу на выборах.

Политолог считает, что в первом туре президента не выберут, будет второй тур.

Белинис заметил, что Вегеле до сих пор не объявил о своем решении участвовать в выборах.

Нет также и кандидатов соцдемов и либералов. Возможно, предполагает Белинис, соцдемы поддержат Науседу и не будут выдвигать своего кандидата.

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