Численность населения в Вильнюсском районе продолжает расти

"Радостно, что население самоуправления Вильнюсского района растет с каждым годом. Такие положительные демографические тенденции мотивируют нас увеличивать объемы работ и добиваться еще более быстрого прогресса, обеспечивая благополучие всем - и тем, кто здесь уже живет, и тем, кто сюда только что переехал", - сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич .

"Поскольку у нас становится все больше и больше людей, у нас также есть стремления – решать образовательные задачи, реагировать на потребность в государственных услугах, инициировать инфраструктурные изменения на быстро развивающихся территориях. Принятие и реализация этих и других решений является общей задачей как для администрации города, так и для совета самоуправления. Кроме того, неподалеку находится столица с ее рынком труда и услуг. Это также определяет выбор людей. Поэтому важно поддерживать тесное сотрудничество с самоуправлением города Вильнюса", - сказал Р. Духневич.