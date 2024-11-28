Четыре пострадавших во время крушения самолета семьи согласны переехать в социальное жилье

„Что касается переезда в социальное жилье, то мы получили согласие четырех из пяти (семей). Люди осмотрели предложенные им варианты и сказали, что им подходит. Будем обсуждать вопрос переезда. Еще одна семья осматривает квартиру, будем ждать ответ“, – сказала Белюне.

„Когда люди в одночасье лишились жилья, уже на следующий день работники муниципалитета ездили говорить с каждой семьей. (...) Если людям не подходит предложенный муниципалитетом вариант, они могут арендовать жилье, расходы на аренду им компенсируют“, – пояснила она.

В социальное жилье люди переедут, когда будут готовы к этому.