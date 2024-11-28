Четыре пострадавших во время крушения самолета семьи согласны переехать в социальное жилье

„Что касается переезда в социальное жилье, то мы получили согласие четырех из пяти (семей). Люди осмотрели предложенные им варианты и сказали, что им подходит. Будем обсуждать вопрос переезда. Еще одна семья осматривает квартиру, будем ждать ответ“, – сказала Белюне.
„Когда люди в одночасье лишились жилья, уже на следующий день работники муниципалитета ездили говорить с каждой семьей. (...) Если людям не подходит предложенный муниципалитетом вариант, они могут арендовать жилье, расходы на аренду им компенсируют“, – пояснила она.
В социальное жилье люди переедут, когда будут готовы к этому.
„Никто не заставляет переезжать в социальное жилья, сразу же как только человек дал согласие. Обстоятельства могут быть разными. Люди сами решать, сколько им нужно времени. Обычно социальное жилье бесплатно предоставляют на три месяца“, – указала Белюне.
„Через три месяца надо платить аренду - примерно 1 евро за 1 кв. м. (...) Это невысокая цена“, – прибавила вице-мэр.
Сразу после авиакатастрофы людей разместили в гостинице. Речь идет о 13 жителях (в их числе двое детей. Им обеспечили все необходимое - лекарства, одежду, другие необходимые вещи. Кроме того, пострадавших консультируют по вопросу получения помощи.
По предварительным данным, потребуются целевые выплаты 7 типов, размер этих выплат зависит от дохода семей. Могут выделить и 7260 евро, если речь идет об одиноком человеке с доходами не больше 880 евро или семье, в которой на одного члена приходится меньше 792 евро, или 1100 евро, если доходы превышают установленный минимум.
В зависимости от конкретного случая могут выплатить пособие в размере 1375 евро, если нанесен ущерб здоровью и до 825 евро на покупку необходимой мебели.
Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, на ул. Жирню, 5, разбился грузовой самолет Boeing 737. Он принадлежал испанской компании Swift Air, его для перевозки грузов использовала компания DHL. Самолет прилетел в Вильнюс из Лейпцига.
Самолет упал рядом с жилым домом, в котором проживало 5 семей. Дом был частично разрушен.
Во время крушения погиб 48-летний пилот, пострадали еще трое членов экипажа.