Четыре ошибки водителей во дворах многоквартирных домов: грозит штраф до 1000 евро

По словам представителя страховой компании ERGO Римвидаса Поцюса, клиенты чаще всего делают ошибку, думая, что во дворах Правила дорожного движения не работают. Именно мнение, что „кто первый, тот и прав“ доставляет больше всего неприятностей.
„Во дворах нет дорожных знаков, но это не значит, что ПДД здесь не действуют. Когда нет знаков первенства, надо руководствоваться правилом правой руки, дворы и стоянки - не исключение. Однако водители часто забывают об этом. Во дворах актуально движение назад. Именно, давая задний ход, водитель должен осмотреться и пропустить другие авто“, – напоминает Поцюс.
По его словам, иногда соблюдение всех правил не спасает от небольших ДТП. Так бывает, если машины оставлены слишком близко, у соседа нет возможности открыть дверь или маневрировать.
„Водители ставят машину так, как им удобно, не думая о тех, кто рядом. Однако такое отношение может привести к значительному ущербу. Разные царапины, вмятины на дверцах, зеркалах, бамперах, фарах или кузове - самые частые последствия неправильной парковки во дворах. ДТП бывают незначительными, но ущерб бывает большим“, – заметил Поцюс.
Он подчеркнул, что если имело место такое происшествие, недостаточно оставить номер телефона и уехать.
„Не надо забывать, что двор - это не какое-то исключительное место, здесь действуют те же правила. Важно заполнить декларацию о ДТП. Только это гарантирует выплату страховки. В противном случае фиксируют, что виновник с места ДТП уехал. За это грозит штраф 1100 евро и лишение прав на 1-3 года. Если неясно, кто виновник ДТП, надо вызвать полицию“, – сказал представитель ERGO.
Водители, не найдя места на парковке, нередко оставляют машину на зеленом газоне, на детской площадке или на пешеходных дорожках. Однако это запрещено.
„Бывают случаи, когда оставленный в неположенном месте автомобиль пешеходы или соседи пинают, поднимают дворники, поворачивают зеркала или даже царапают острым предметом. Конечно, такие действия незаконны, но от этого ущерб меньше не становится. Если вы заметили оставленный в неположенном месте автомобиль - свяжитесь с муниципальной службой безопасности или обратитесь в ePolicija. Полиция может назначить нарушителям штраф в размере 90 евро или увезти автомобиль“, – напомнил Поцюс.