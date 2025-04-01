Четвертый военный ВС США пока не найден, ведется подготовка к вывозу бронемашины

В понедельник вечером начальник штаба обороны генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас сообщил, что работы проводились с участием водолазов, также использовались гидролокаторы и дроны. Работа продолжится до утра вторника, когда будут рассмотрены следующие этапы операции.

К поискам пропавшего солдата присоединились польские инженеры и два представителя эстонской полиции К9 со служебными собаками, а также третий экскаватор-амфибия с гребенкой.

Между тем, вытащенную из болота бронемашину М88 готовят к погрузке и вывозу, сообщает Минобороны.

Министр обороны Довиле Шакалене во вторник утром подтвердила радиостанции LRT, что военный пока не найден, поиски будут продолжаться.

"Очень сложно говорить об этом подробно. Но, вероятно, сила воды и грязи, с которой бронемашина погрузилась в воду, из-за давления могла просто выбросить солдата из самой машины“, – сказал Р. Балтренас.

По его словам, сейчас операция стала еще сложнее, т.к. водолазы не могут погрузиться в воду из-за все еще чрезмерного количества грязи.

„Работа на самом деле очень сложная. Вода или грязь... Очень тяжело, там практически ничего не видно“, – отметил начальник штаба обороны.

По словам Р. Балтренаса, хотя остается неясным, на какой глубине может находится утонувший четвертый солдат, его поиск ведется в районе обнаружения бронемашины.