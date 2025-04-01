Четвертый военный ВС США пока не найден, ведется подготовка к вывозу бронемашины

Министр обороны Довиле Шакалене во вторник утром подтвердила радиостанции LRT, что военный пока не найден, поиски будут продолжаться.
Между тем, вытащенную из болота бронемашину М88 готовят к погрузке и вывозу, сообщает Минобороны.
К поискам пропавшего солдата присоединились польские инженеры и два представителя эстонской полиции К9 со служебными собаками, а также третий экскаватор-амфибия с гребенкой.
В понедельник вечером начальник штаба обороны генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас сообщил, что работы проводились с участием водолазов, также использовались гидролокаторы и дроны. Работа продолжится до утра вторника, когда будут рассмотрены следующие этапы операции.
По мнению Р. Балтренаса, разыскиваемого четвертого американского солдата силой воды могло вытолкнуть из бронемашины.
"Очень сложно говорить об этом подробно. Но, вероятно, сила воды и грязи, с которой бронемашина погрузилась в воду, из-за давления могла просто выбросить солдата из самой машины“, – сказал Р. Балтренас.
По его словам, сейчас операция стала еще сложнее, т.к. водолазы не могут погрузиться в воду из-за все еще чрезмерного количества грязи.
„Работа на самом деле очень сложная. Вода или грязь... Очень тяжело, там практически ничего не видно“, – отметил начальник штаба обороны.
По словам Р. Балтренаса, хотя остается неясным, на какой глубине может находится утонувший четвертый солдат, его поиск ведется в районе обнаружения бронемашины.
„Сам человек по размеру меньше, но мы локализовали поиск исходя из того, где находился танк. И поиск начался именно на этом участке, и мы от него расширились в сторону. Водолазы очень методично разделили участок на определенные квадраты и методично с этим работают“, – рассказал Р. Балтренас.
В прошлый вторник поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на Полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие солдаты являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.
В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.