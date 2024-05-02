Четверг – последний день декларирования доходов в Литве

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в настоящее время около 69 проц. жителей Литвы, обязанных подать декларации, уже выполнили свою обязанность, а всего более 1,3 млн. жителей подали декларации по подоходному налогу.

Как указывает ГНИ, декларации должны подавать те, кто в прошлом году получил доход от аренды от других жителей, проценты, доход от работы из-за границы, в связи с зарегистрированной индивидуальной деятельностью или работающие по бизнес-лицензии, и если есть обязанность декларировать имущество (например, госслужащие, политики).

Переплаты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будут выплачены всем жителям до 31 июля текущего года.

До 2 мая жители также могут направить часть своего НДФЛ на поддержку.