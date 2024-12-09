"Черный" понедельник в Вильнюсе – разъяренные водители уже высказывают свои предложения по поводу ситуации на улицах

Первые дорожно-транспортные происшествия, которые начали останавливать движение произошли еще до семи утра. Они перекрыли одну из главных артерий города - проспекты Лайсвес и Саванорю, улицы Осло, Гележине Вилко и Калварию. Как сообщили агентству ELTA представители Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, в городе зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, часть из них технического характера, и водители не пришли к согласию по поводу виновности.
JUDU (муниципальное предприятие Услуг сообщения) проинформировало на своей странице в Facebook, что пробки в понедельник были рекордно высокими. Даже общественный транспорт задерживался примерно на час.
„Рекордная пробка в Вильнюсе: количество аварий на главных магистралях сковало столицу на 3 часа. Бесперебойное движение в городе с утра затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Гарюну, где были перекрыты две полосы движения (движение по улице Гарюну уже возобновлено). Кроме того, ситуацию еще больше усложнил инцидент на улице Тукстанмече, над кольцом Саванорю. Кроме того, серьезное нарушение дорожного движения вызвала авария, в которой столкнулись три автомобиля на улице Гележине Вилко в направлении Молетай. Из-за большого количества аварий и пробок общественный транспорт может задерживаться на срок до часа. Жителям и гостям города рекомендуется планировать свои поездки, предусмотрев дополнительное время. В результате этих происшествий существенно ухудшилось движение на проспекте Лайсвес, Западной объездной дороге, улице Осло и прилегающих территориях“, - говорится в сообщении JUDU.
Водители в социальных сетях не только делились информацией о дорожной ситуации на отдельных улицах, но и не скрывали гнева по поводу того, что несколько дорожно-транспортных происшествий могут поставить в тупик весь город, и задались вопросом, что делать в экстренных ситуациях. „Когда начнется война, не стоит даже пытаться уехать из Вильнюса, отличный пример - несколько аварий и все останавливается“, - прокомментировал один из водителей.
Предложение другого водителя получило более ста положительных откликов: „Я считаю, что нужно внести какую-то поправку, чтобы при небольших авариях в городе в час пик обязательным было фотографировать происшествие и фиксировать его в течение 5 минут и убрать транспортные средства на ближайшую парковку, дождаться сотрудников полиции, а потом выясняйте отношения хоть и три часа“. Некоторые даже прибегли в такой ситуации к ироничным шуткам, например, один из водителей написал, что пробки в Вильнюсе не исчезнут до января 2025 года.
„Приходится видеть, что каждый третий водитель вешает телефон перед глазами и листает, как же в таких ситуациях не будет аварий“, — делится своим наблюдением другой водитель. По данным специалистов JUDU, в предпраздничный период итак фиксируется еще больше пробок, а общий транспортный поток увеличился почти на 20%. Кроме того, аварии вызывают дополнительные заторы. Ответственное поведение водителя может помочь предотвратить это.
„Дополнительные заторы создаются, когда водители блокируют перекрестки, перемещаются между полосами движения или занимаются посторонними делами, например, пользуются мобильными телефонами. Когда светофор загорится зеленым и все водители начнут движение вовремя, пропускная способность перекрестков может увеличиться до 35 %. Недостаток концентрации часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям, что еще больше нарушает плавность движения на городских улицах. Кроме того, в случае дорожно-транспортного происшествия, если его обстоятельства достаточно ясны, водители должны отвести свой транспорт на обочину дороги или парковку и там закончить заполнение декларации“, - сообщает Алексей Апанович, руководитель Центра управления дорожным движением JUDU. На данный момент аппаратура мониторинга дорожного движения показывает, что город наконец-то свободен – ни одной пробки не зафиксировано.