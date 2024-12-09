"Черный" понедельник в Вильнюсе – разъяренные водители уже высказывают свои предложения по поводу ситуации на улицах

Первые дорожно-транспортные происшествия , которые начали останавливать движение произошли еще до семи утра. Они перекрыли одну из главных артерий города - проспекты Лайсвес и Саванорю, улицы Осло, Гележине Вилко и Калварию. Как сообщили агентству ELTA представители Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, в городе зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, часть из них технического характера, и водители не пришли к согласию по поводу виновности.





„Рекордная пробка в Вильнюсе: количество аварий на главных магистралях сковало столицу на 3 часа. Бесперебойное движение в городе с утра затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Гарюну, где были перекрыты две полосы движения (движение по улице Гарюну уже возобновлено). Кроме того, ситуацию еще больше усложнил инцидент на улице Тукстанмече, над кольцом Саванорю. Кроме того, серьезное нарушение дорожного движения вызвала авария, в которой столкнулись три автомобиля на улице Гележине Вилко в направлении Молетай. Из-за большого количества аварий и пробок общественный транспорт может задерживаться на срок до часа. Жителям и гостям города рекомендуется планировать свои поездки, предусмотрев дополнительное время. В результате этих происшествий существенно ухудшилось движение на проспекте Лайсвес, Западной объездной дороге, улице Осло и прилегающих территориях“, - говорится в сообщении JUDU.